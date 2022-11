Mittelschule Weißenburg kämpft trotz Lehrermangels für Schüler

Alle 660 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Weißenburg sitzen in der Aula ihrer Schule. Die monatliche Schülerversammlung steht an. Die wird immer von einer anderen Klasse vorbereitet. Heute sind Franziska, Alina, Noah und Paul zusammen mit ihrer Klasse an der Reihe. Die Jugendlichen haben einen Interviewgast zum Thema Nachhaltigkeit eingeladen und sich Fragen dafür ausgedacht. Solche und andere Projekte sollen den Schülerinnen und Schülern für ihr Berufsleben weiterhelfen. "Man kann üben, sich auf einer Bühne zu präsentieren. Das braucht man auch später mal. Für Referate oder für irgendwelche Vorstellungen", sagt die 16-Jährige Franziska.

Neues Lernen mit Lernleitern

Praxisorientiertes Lernen steht an der Mittelschule Weißenburg auf dem Stundenplan. Außerdem hat die Schule in einigen Fächern Unterricht mit sogenannten Lernleitern eingeführt. Dabei soll jedes Kind in seiner eigenen Geschwindigkeit lernen können. Leitern deshalb, weil die Schülerinnen und Schüler je nach Wissensstand auch Inhalte der Jahrgangsstufen über oder unter ihnen lernen beziehungsweise wiederholen können. Dieses Konzept kommt gut an, sagt Schulleiter Markus Scharrer. "Die Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler ist sehr groß und die Kreativität, die ist enorm", schwärmt der Schulleiter.

Zu wenig Stunden für externe Kräfte

Allerdings ist kreativer und moderner Unterricht nur möglich, wenn entsprechendes Personal vorhanden ist. Und das ist es oft nicht, sagt Schulleiter Scharrer. Wenn eine Lehrkraft ausfällt, sei meistens keine mobile Reserve zu bekommen. Deshalb müssten andere Lehrerinnen und Lehrer einspringen oder Klassen zusammengelegt werden. Was schwierig ist, weil die Gruppen bereits von Haus aus ziemlich groß sind. Mit rund 50 Schülern sei Wissensvermittlung kaum noch möglich, so Markus Scharrer. Als Unterstützung hatte der Schulleiter für das aktuelle Schuljahr vier externe Kräfte für rund 80 Stunden angeworben. Genehmigt wurden ihm letztendlich nur 30 Stunden.

Scharrer: Bildung ist unser höchstes Gut

Das Problem des Lehrermangels sei aber nicht nur kurzfristig. In diesem Jahr hätten sich an einigen fränkischen Universitäten keine oder nur ganz wenig junge Menschen für ein Studium zum Mittelschullehrer eingeschrieben. Da würde auch die in Aussicht gestellte Gehaltserhöhung für Grund- und Mittelschullehrer nicht viel helfen, so Scharrer. Das Gehalt sei nur ein kleiner Teil des Problems. "Bildung ist unser höchstes Gut. Und unsere Jugend dürfen wir nicht fallen lassen", appelliert Schulleiter Scharrer.

Schulen der Zukunft

Allein den Alltag zu bestreiten sei für Lehrerinnen und Lehrer wegen ständiger Überlastung und vielen Überstunden eine "Wahnsinns-Aufgabe", so Scharrer. Wenn sie sich aber nur auf den Alltag beschränken würden, käme das Schulsystem konzeptionell nicht weiter, ist er überzeugt. Deshalb setze er sich weiter für neue Unterrichtsformen ein – vor allem auch an den Mittelschulen. Denn die seien die Schulen der Zukunft, sagt Scharrer.