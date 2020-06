Mittelschule Selb: Corona-Test bei allen Kontaktpersonen negativ

Nach einem bestätigten Corona-Fall an der Dr. Franz-Bogner-Mittelschule in Selb sind nun die negativen Testergebnisse der 22 Kontaktpersonen eingetroffen.

Zweiter Corona-Test wird durchgeführt

Die Lehrkräfte und die Mitschüler des positiv getesteten Jugendlichen sowie die Eltern sind allesamt negativ getestet worden, so das Landratsamt Wunsiedel auf Anfrage des BR. Sie befinden sich derzeit in Quarantäne. Es wird aus Sicherheitsgründen für alle Kontaktpersonen eine zweite Testung in der kommenden Woche stattfinden.

Schüler wurde routinemäßig getestet

Erst wenn diese Ergebnisse wieder negativ sind, können alle Schüler wieder den Unterricht besuchen. Der Corona-Fall wurde am Sonntag entdeckt, als ein Jugendlicher bei einem routinemäßigen Screening positiv auf das Virus getestet wurde. Der Schüler zeigte keine Symptome des Coronavirus.