Mittelneufnach: Auto kracht gegen Hauswand - 82-Jähriger stirbt

Ein 82-Jähriger ist in Mittelneufnach mit seinem Auto in einer Rechtskurve gerade weiter und frontal gegen eine Hauswand gefahren. Der Mann starb noch am Unfallort, seine 78-jährige Beifahrerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus.