Mittelfrankens Freie Wähler zufrieden mit Koalitionsvertrag

So ermögliche der fünfjährige Planungsstopp für Stromtrassen eine regionale Energiewende. Damit würden Maßstäbe für eine umweltfreundliche Entwicklung nach dem Prinzip "Netzoptimierung statt Netzausbau" ermöglicht. Dass die schwarz-orangene Koalition in den kommenden fünf Jahren den Bau einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen nicht weiterverfolgen will, stärke den Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg.

"Der Airport der Frankenmetropole ist unsere dritte Startbahn für München." Steffen Schmidt (Freie Wähler), Bezirksvorsitzender Mittelfranken

Als weitere Erfolge nannte der mittelfränkische Freie Wähler-Chef das 365-Euro-ÖPNV-Jahresticket für die Region Nürnberg/Fürth/Erlangen, die Entlastung von Familien durch die vereinbarten Zuschüsse zu einem Kindergartenplatz sowie die Investitionen von über 850 Millionen Euro pro Jahr in den sozialen Wohnungsbau. Am Koalitionsvertrag haben von den Freien Wählern aus Mittelfranken der Nürnberger Landrat Armin Kroder und der Landtagsabgeordnete Peter Bauer mitgearbeitet.

Abstandseregelung für Windkraftanlagen bleibt

Das Aktionsbündnis gegen die Süd-Ost-Trasse, das in der Vergangenheit von den Freien Wählern unterstützt wurde, äußerte sich hingegen vor allem in Sachen Energiepolitik kritisch. Insbesondere bemängeln die Trassengegner, dass es den Freien Wählern nicht gelungen ist, die Abschaffung der 10H-Abstandsregelung für Windkraftanlagen durchzusetzen. Diese Regelung behindere eine dezentrale Energiewende in Bayern, wohingegen bei Stromtrassen eine verbindliche Abstandsregelung zum Schutz der Anwohner fehle.

Trassengegner: nicht der „große Wurf“

Auch werde der zentralistische Netzausbau nicht grundsätzlich in Frage gestellt. "Die Ergebnisse des Koalitionsvertrages lassen nicht erkennen, dass den Freien Wählern beim Thema Energiepolitik der große Wurf gelungen ist", heißt es wörtlich in einer Pressemitteilung des Aktionsbündnisses.