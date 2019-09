Mittelfranken weiter Schlusslicht im bayerischen Arbeitsmarkt

Mittelfranken bleibt das Schlusslicht auf dem bayerischen Arbeitsmarkt, aber die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken und zwar um 0,2 auf 3,4 Prozent. In Zahlen bedeutet das: 34.772 Menschen sind ohne Job, 1.366 weniger als im August. Der Rückgang im September ist saisonal üblich, da sich im Sommer viele Schul- und Hochschulabgänger vorübergehend arbeitslos melden und dann im September eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle antreten.

Mittelfranken aber mit geringstem Anstieg der Arbeitslosigkeit

Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl nur wenig gestiegen - um 348. Die aktuelle Arbeitslosenquote in Mittelfranken sei immer noch ein „sehr guter Wert“, sagte Ralf Holtzwart, Chef der bayerischen Arbeitsagenturen – auch wenn er bedeute, dass der Regierungsbezirk innerhalb Bayerns an letzter Stelle liege. Denn auf der anderen Seite falle der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr – der in allen Regierungsbezirken außer Oberbayern zu verzeichnen ist – in Mittelfranken am geringsten aus. Innerhalb Mittelfrankens hat aktuell der Landkreis Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim die geringste Arbeitslosenquote mit 1,8 Prozent. Die höchste Quote verzeichnet die Stadt Nürnberg mit 5,2 Prozent.