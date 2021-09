Mittelfranken vor der Bundestagswahl

Eines steht jetzt schon fest: Aus den beiden Wahlkreisen Fürth und Roth werden nach der Bundestagswahl zwei neue Abgeordnete in den Bundestag einziehen. Denn die Persönlichkeiten, die dort bei mehreren Wahlen zuvor erfolgreich angetreten waren, stehen diesmal für eine Kandidatur nicht zur Verfügung: Die vormalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), wechselte bereits 2019 ins EU-Parlament. Und der einstige Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) arbeitet seit Kurzem in der internationalen Politik.

Wahlkreis Nürnberg-Nord – Transgender-Grüne fordert CSU-Mann heraus

Im Wahlkreis Nürnberg Norden will Sebastian Brehm (CSU) sein Direktmandat verteidigen, das er vor vier Jahren erstmals erobert hat. Der Jurist zog 2017 allerdings mit dem schwächsten Ergebnis aller gewählten CSU-Direktkandidaten in den Bundestag ein: mit gut 31 Prozent der Wählerstimmen. Ob Brehm diesmal größere Zustimmung bekommt, ist unklar. Unter den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern des Finanzpolitikers sind immerhin drei Bundestagsabgeordnete.

Den Rang ablaufen könnte ihm möglicherweise jedoch eine Landtagsabgeordnete: Tessa Ganserer von den Grünen. Die Transsexuelle erfährt seit ihrem Coming-Out ungebrochen große öffentliche Aufmerksamkeit. Die Försterin will die erste Grüne aus Bayern werden, die über ein Direktmandat in den Bundestag einzieht. Dass sie die erste transsexuelle Bundestagsabgeordnete aus dem Freistaat wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Denn Ganserer steht unter den Grünen Listenkandidierenden auf Platz 13. Bleibt das Umfrageniveau der Grünen weiterhin hoch, ist das ein sicherer Platz für den Einzug ins Parlament.

Für die SPD tritt erneut Gabriela Heinrich gegen CSU-Mann Brehm an. Sie hofft auf ihre dritte Amtszeit als Abgeordnete im Bundestag, wo sie zuletzt mit den Themen Außen- und Menschenrechtspolitik befasst war. Die FDP schickt die amtierende Vorsitzende des Bundestagsfinanzausschusses, Katja Hessel, ins Rennen. Für die Rechtsanwältin, die auch über die Liste abgesichert ist, könnte es die zweite Amtszeit im Bundestag werden. Für die AfD möchte auch Martin Sichert wieder ins Parlament. Der vormalige Vorsitzende der AfD in Bayern hat mit einem vorderen Listenplatz gute Aussichten dafür. Und Titus Schüler, Bezirksrat in Mittelfranken, tritt zum zweiten Mal als Direktkandidat für "Die Linke" an. Er hofft diesmal, dass ihm Listenplatz 6 zum Sprung in den Bundestag verhelfen kann.

Die weiteren Direktkandidierenden im Wahlkreis Nürnberg-Nord sind: Thomas Estrada (FW), Christian Rechholz (ÖDP), Christian Penninger (Volt), Lukas Küfner (Piraten), Michel Barimis (MLPD), Klaus Kinzel (dieBasis) und Markus Eppel (parteilos).

Wahlkreis Nürnberg-Süd – Söders Parteifreund will im Amt bleiben

Im Wahlkreis Nürnberg-Süd schickt sich Michael Frieser (CSU) an, sein Direktmandat erfolgreich zu verteidigen. Die Voraussetzungen dafür stehen für den Innen- und Rechtspolitiker gut. Frieser ist seit Jahrzehnten eng vernetzt mit CSU-Chef Markus Söder. Vom Nürnberger Söder übernahm Frieser 2018 den Vorsitz des CSU-Bezirksverbands Nürnberg-Fürth-Schwabach. Friesers Gegenkandidierende sind überwiegend neu und genießen kaum öffentliches Renommee. Da ist Thomas Grämmer (SPD), der für den vormaligen Vorsitzenden der bayerischen SPD-Landesgruppe, Martin Burkert, den Sprung in den Bundestag schaffen soll. Doch ist der evangelische Diakon und Erzieher nicht über die Liste abgesichert. Für die Grünen tritt wieder Sascha Müller an. Neben Michael Frieser (CSU) ist er der einzige im Wahlkreis, der schon vor vier Jahren um das Direktmandat rang. Der langjährige Landesschatzmeister der bayerischen Grünen hat sich im Wahlkampf soziale Themen auf die Fahnen geschrieben. Da Müller auf der Liste der Grünen weit vorne (Platz 6) steht, sind seine Chancen, Politik im Bundestag machen zu können, günstig.

Die Linke schickt ihre Landeschefin Kathrin Flach Gomez ins Rennen um die Direktkandidatur. Ihr Einzug in den Bundestag über Listenplatz 9 ist – gemessen an den Wahlumfragen der vergangenen Monate – eher unwahrscheinlich. Für die FDP tritt der 24-jährige Informatiker Marco Ramon Preißinger für ein Direktmandat an. Für die AfD, deren Direktkandidat von 2017 auf über 14 Prozent Stimmenanteil kam, bewirbt sich diesmal Matthias Vogler. Der brachte es einmal auf der Besuchertribüne des Bundestages zu einer gewissen Bekanntheit. Bei der Vereidigung der Bundeskanzlerin im März 2018 hielt er ein Transparent mit der Aufschrift „Merkel muss weg“ in die Höhe - und erhielt daraufhin Hausverbot.

Die weiteren Direktkandidierenden im Wahlkreis Nürnberg-Süd sind: Sonja Mack (FW), Claudia Zankl (ÖDP), Deniz Oruç Çelik (Volt), Karoline Polster-Strobl (dieBasis).

Wahlkreis Ansbach – Nur eine Frau unter elf Kandidaten

Im Wahlkreis Ansbach will Artur Auernhammer (CSU) sein Direktmandat verteidigen, das er seit 2017 innehat. Im Bundestag sitzt er schon seit 2013. Damals kam er über die Liste ins Parlament. Die Themen von Auernhammers zweiter Legislaturperiode waren Ernährung, Landwirtschaft und Sport. Gegenüber der Wahl vor vier Jahren hat es der 58-jährige Landwirt fast ausschließlich mit neuen Gegenkandidierenden zu tun. Darunter ist nur eine Frau. Niemand von ihnen hat bereits Bundestagserfahrung. Dafür kann Harry Scheuenstuhl (SPD) eine Amtszeit als Landtagsabgeordneter vorweisen. Der Ingenieur mit Fachrichtung Umweltschutz saß bis 2018 im Maximilianeum. Für die Grünen tritt erneut Herbert Sirois an. Die politischen Schwerpunkte des Geschichtswissenschaftlers liegen in der Europa- und Sicherheitspolitik. Der Grüne bezeichnet sich außerdem als Umweltaktivist.

Die Linke hat mit Erkan Dinar ein 22 Jahre junges, kämpferisches Parteimitglied aufgestellt. Vorheriger Linken-Kandidat war der Bundestagsabgeordnete Harald Weinberg, der sich nach drei Amtszeiten im Bundestag nun in den Ruhestand verabschiedet. Der Herausforderer von der FDP ist der in Weißenburg lebende Politologe Thomas Kestler. Für die AfD tritt der Ansbacher Stadtrat Daniel Lösch an.

Die weiteren Direktkandidierenden im Wahlkreis Ansbach sind: Sylvia Bogenreuther (FW), Kilian Welser (ÖDP), Markus Wanger (Piraten), Markus Engelhardt (die Basis), Maik Langen (NPD).

Wahlkreis Erlangen – Schwächt Kampf um Klimaschutz das CSU-Ergebnis?

Stefan Müller (CSU) ist schon vier Mal als Direktkandidat in den Bundestag gewählt worden. Ob das für den am Wahltag 46-jährigen auch zum fünften Mal klappt wie gewohnt, wird spannend. Denn im Wahlkreis Erlangen ist für die Christsozialen zumindest die Großstadt Erlangen schon länger kein einfaches Pflaster mehr. In der Studentenstadt endete vor sieben Jahren das CSU-Dauerticket für das Amt des Oberbürgermeisters und spätestens seit Fridays for Future ist dort auch die Klimaschutzbewegung ausgesprochen groß. Dagegen nimmt Müller Menschen, die sich engagiert für Klimaschutz einsetzen, immer wieder mit scharfer Kritik ins Visier. (Gab mehrere Medienberichte über Müllers Bashing von Klimaaktivisten und Verbänden. Meine Quellen: twitter.com/smuellermdb, https://www.volksverpetzer.de/tag/luisa-neubauer/, https://web.de/magazine/panorama/2019-jahr-emotionalen-klimadebatte-34301572) Einen Kratzer erhielt das Image des langjährigen Geschäftsführers der CSU-Landesgruppe im Juni. Da hatte Müller nach öffentlichem Druck zwei seiner Nebentätigkeiten erst verspätet transparent gemacht.

Gegen Stefan Müller tritt die SPD-Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich an. Sie wollte 2020 eigentlich Landrätin werden. Das derzeitige SPD-Hoch könnte ihr nun eine dritte Amtszeit im Bundestag einbringen, wobei es für sie mit Listenplatz 18 knapp aussieht. Für die Grünen versucht Tina Prietz ihr Glück. Die studierte Lehrerin arbeitet aktuell hauptberuflich für ein Klimaschutzprojekt in Erlangen. Die FDP, die zuletzt mit Britta Dassler im Bundestag vertreten war, verweigerte ihr eine erneute Kandidatur und schickt stattdessen den bisherigen Möherndorfer Gemeinderat Ralf Schwab ins Rennen. Die Linkspartei hob den 22-jährigen Studenten Lukas Eitel auf den Schild und die AfD den Unternehmer Christian Beßler. Und dann ist da noch ein Namensvetter des CSU-Kandidaten, nämlich Stefan Müller von der Satirepartei „Die Partei“.

Die weiteren Direktkandidierenden im Wahlkreis Erlangen sind: Anna-Carina Häusler (FW), Christian Stadelmann (ÖDP), Jürgen Purzner (Piraten), Susanne Henig (Klimaliste), Torsten Weber (dieBasis), Richard Straub (MLPD), Adam Kunstmann (parteilos), Rüdiger Kalupner (parteilos).

Wahlkreis Fürth – CSU muss auf zugkräftigen Kandidaten verzichten

Im Wahlkreis Fürth hat die CSU kurzfristig das Pferd gewechselt. Christian Schmidt, Bundeslandwirtschaftsminister von 2014 bis 2018, war bereits von seiner Partei nominiert, als er seine Direktkandidatur wegen der Berufung in ein internationales Amt überraschend zurückzog. Schmidt hat seinen Dienstsitz seit August als „Hoher Repräsentant von Bosnien und Herzegowina“ in Sarajevo. 31 Jahre lang war Schmidt für den Wahlkreis im Bundestag vertreten. Für ihn nominierte die CSU eilig den EU-Beamten Tobias Winkler aus Roßtal im Landkreis Fürth nach. Die Zeiten aber, dass ein wenig bekannter CSU-Kandidat quasi automatisch seinen Vorgänger beerbt, sind bekanntlich vorbei.

Winkler muss sich gegen zwei Bundestagsabgeordnete behaupten. Das ist zum einen Carsten Träger (SPD). Der Umwelt- und Landwirtschaftspolitiker war kurz nach Beginn der vergangenen Legislaturperiode als Nachrücker ins Parlament gekommen. Ihm ist mit Listenplatz 3 eine zweite Amtszeit auch sicher, wenn er das Direktmandat nicht gewinnt. Der andere Rivale aus dem Bundestag heißt Uwe Kekeritz (Grüne). Er hat bereits drei Amtszeiten hinter sich und in dieser Zeit schwerpunktmäßig Entwicklungspolitik gemacht. Verfehlt Kekeritz das Direktmandat, ist ungewiss, ob er es erneut in den Bundestag schafft. Denn mit Platz 20 auf der Liste könnte es für den Grünen knapp werden. Die Linke schickt ihren Landesschatzmeister Hermann Ruttmann, der von Beruf Pfarrer ist, ins Rennen ums Direktmandat. Die FDP setzt auf den 25-jährigen Mathematiker Daniel Bayer. Und für die AfD tritt Thomas Klaukien an, der Fraktionsvorsitzender seiner Partei im mittelfränkischen Bezirkstag ist.

Zur anstehenden Bundestagswahl ist das Gebiet des Wahlkreises Fürth etwas verkleinert worden. Denn die Bevölkerungszahl ist im Wahlkreis weit über den Durchschnitt der sonst in Bayern üblichen Wahlkreisgröße angewachsen. Daher wurden die Gemeinden Uehlfeld, Dachsbach und Gerhardshofen, wo rund 12.000 Menschen leben, dem benachbarten Wahlkreis Erlangen zugeordnet.

Die weiteren Direktkandidierenden im Wahlkreis Fürth sind: Stefan Mielchen (FW), Klaus John (ÖDP), Fatimah Brendecke (BP), Catalina Walther (Die Partei), Katrin Reber (die Basis), Stephan Wiedenmann (Die Humanisten) und Andreas Schmidtell (Volt).

Wahlkreis Roth – Chance auf Sprung vom Bürgermeistersessel in den Bundestag

Im Wahlkreis Roth wird nach 19 Jahren definitiv ein neues Gesicht direkt in den Bundestag gewählt. Denn die bisherige Mandatsträgerin, Marlene Mortler (CSU), wechselte 2019 von Berlin ins EU-Parlament. In den letzten fünf Jahren ihrer Bundestagszeit war sie Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Geht es nach der CSU, soll der bisherige Bürgermeister von Roth, Ralph Edelhäußer, für Mortler in den Bundestag einziehen. Der gelernte Bankkaufmann und Betriebswirt möchte auf Bundesebene gerne Wirtschafts- und Verteidigungspolitik machen.

Unter Edelhäußers Gegenkandidierenden ist niemand bereits Mitglied des Bundestags gewesen. Für die SPD versucht Jan Plobner nach Berlin zu kommen. Er ist Vizevorsitzender der Jusos in Mittelfranken und 29 Jahre alt. Mit den Kernthemen Katastrophenschutz und Gesundheitspolitik bewirbt sich der Kommunalpolitiker Felix Erbe (Grüne) um ein Direktmandat. Die FDP möchte Kristine Lütke in den Bundestag bringen. Sie ist Unternehmerin in der Pflegebranche und hat mit Listenplatz 12 möglicherweise einen gerade noch aussichtsreichen Listenplatz fürs Bundesparlament. Für die Linke tritt Evelyn Schötz an, die sich in der Gesundheits- und Pflegepolitik engagieren will. Die AfD hat den Kreistagspolitiker Klaus Norgall aus Feucht bei Nürnberg aufgestellt.

Die weiteren Direktkandidierenden im Wahlkreis Roth sind: Felix Locke (FW), Pascal Henninger (ÖDP), Max Weggenmann (Die Partei), Julian Häffner (Piraten), Stefan Kuschel (dieBasis), Marcus Nehring (LKR) und Udo Schlot (parteilos).