vor 42 Minuten

Mittelfranken unter Durchschnitt bei Ausbildungsplätzen

Auch in zahlreichen Betrieben in Mittelfranken beginnt das neue Ausbildungsjahr. Insgesamt wurden in der Region 13.200 Ausbildungsstellen ausgeschrieben. Noch gibt es freie Plätze – ungefähr zwei pro Bewerber in Mittelfranken, bayernweit sogar drei.