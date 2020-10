Mittelfranken Schlusslicht auf dem bayerischen Arbeitsmarkt

Pandemie trifft Ballungszentren stärker

Die vergleichsweise hohe Quote sei vor allem auf die Arbeitssituation in Nürnberg zurückzuführen, sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. In Großstädten und Ballungsräumen seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders groß. Hier gebe es überproportional viele Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor, der von der Pandemie besonders betroffen sei.

"Wir freuen uns aber trotzdem, dass die Arbeitslosenquote im Vergleich zum September um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent gesunken ist." Ralf Holtzwart, Chef der bayerischen Arbeitsagenturen

Nürnberg mit 6,5 Prozent Negativ-Rekordhalter

Der Rückgang ist allerdings vor allem saisonal bedingt. Nach der Sommerpause stellen viele Firmen wieder vermehrt Mitarbeiter ein. Die niedrigste Arbeitslosenquote in Mittelfranken wies im Oktober der Landkreis Erlangen-Höchstadt auf mit 2,5 Prozent. Die höchste Quote verzeichnete die Stadt Nürnberg mit 6,5 Prozent.