Mittelfranken Schlusslicht auf dem bayerischen Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen sank um 837 auf 32.447. Aktuell liegt die Quote bei 3,2 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit gesunken.

Gegen den Trend

Mittelfranken stemmt sich damit gegen den bayern- und deutschlandweiten Trend, dass die Zahl der Arbeitslosen im Jahresvergleich eher steigt. Nach den Worten des stellvertretenden Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen Klaus Beier habe Mittelfranken sehr lange mit einem Strukturwandel kämpfen müssen. Der Regierungsbezirk baue aber über die Wachstumsbranchen Gesundheit, Handel und IT eine differenzierte Wirtschaftsstruktur auf. Als besonders positiv wertet Beier, dass viele junge Menschen nach Mittelfranken ziehen, vor allem in die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. Dadurch entstünden wichtige Beschäftigungsimpulse, so Beier weiter.

Nürnberg unter fünf Prozent

Innerhalb Mittelfrankens teilen sich aktuell die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim den ersten Platz mit einer Arbeitslosenquote von 1,7 Prozent. Die höchste Quote verzeichnet die Stadt Nürnberg mit 4,8 Prozent. Allerdings ist für Nürnberg, das unter dem Strukturwandel besonders zu leiden hatte, ein Wert unter fünf Prozent ein großer Erfolg.