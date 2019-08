Mittelfranken Schlusslicht auf dem bayerischen Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 2.368 auf 36.138. Der Anstieg im August ist saisonal üblich, da sich im Sommer viele Schul- und Hochschulabgänger vorübergehend arbeitslos melden. Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl nur wenig gestiegen - um 180. Die Quote blieb gleich.

Betriebe wachsen nicht mehr weiter

Der Arbeitsmarkt sei „auf hohem Niveau stabil“, sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Allerdings geht laut Holtzwart die Zahl der offenen Stellen in Mittelfranken zurück, und zwar stärker als in den anderen bayerischen Bezirken. Die Betriebe wachsen nicht mehr weiter. Das betrifft vor allem die Zeitarbeit. Der ungelöste Brexit oder auch der Handelsstreit zwischen den USA und China führen vor allem in exportorientierten Branchen zu Unsicherheiten. Das bekommt als erstes die Zeitarbeit zu spüren.

Nürnberg hat höchste Arbeitslosenquote

Innerhalb Mittelfrankens hat aktuell der Landkreis Erlangen-Höchstadt die geringste Arbeitslosenquote mit 1,9 Prozent. Die höchste Quote verzeichnet die Stadt Nürnberg mit 5,4 Prozent.