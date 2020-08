Mittelfranken: Luftbeobachtungen aufgrund von Waldbrandgefahr

Die Regierung von Mittelfranken hat von Freitag (31.07.20) bis Sonntag Luftbeobachtungen angeordnet. Die Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel Mittelfranken wird relevante Waldgbiete aus der Luft auf mögliche Brandgefahren absuchen.

Aus der Luft schnelle Alarmierung möglich

Wird ein Feuer festgestellt, kann schnell die Feuerwehr alarmiert und zur Brandstelle gelotst werden. Die Flüge finden in den Nachmittagsstunden statt, wenn die Waldbrandgefahr durch die steigenden Temperaturen und Freizeitaktivitäten der Bevölkerung am größten ist, so die Regierung.

Piloten suchen nach Rauchsäulen

Durch die Luftbeobachtungsflüge mit festgelegten Routen können besonders gefährdete Waldgebiete, wie zum Beispiel der Sebalder und Lorenzer Reichswald bei Nürnberg und auch das westliche Mittelfranken, gut eingesehen werden. Die Piloten suchen nach Feuer oder Rauchsäulen und können dann Alarm schlagen. Am Freitag wird vom Stützpunkt Gunzenhausen, am Samstag vom Stützpunkt Ansbach-Petersdorf und am Sonntag vom Stützpunkt Schwabach-Büchenbach aus geflogen. Das Team besteht aus ausgebildeten Luftbeobachtern der Feuerwehr.

Ganz Mittelfranken unter Beobachtung

Beflogen wird dabei eine festgelegte Route, die von Erlangen-Dechsendorf über Schnaittach, Hersbruck und Allersberg bis nach Pleinfeld führt. Von dort wird über Abenberg, Nürnberg-Moorenbrunn, Nürnberg-Buchenbühl und Erlangen-Tennenlohe, mit einer Schleife über Emskirchen, Wilhermsdorf, Heilsbronn und Windsbach wieder zum Ausgangspunkt zurückgeflogen.