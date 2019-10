Mittelfranken bleibt Schlusslicht bei Arbeitslosigkeit in Bayern

Wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren im Oktober in Mittelfranken 33.284 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1.488 weniger als im September, aber 408 mehr als vor einem Jahr. Dieser Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat fällt allerdings bayernweit am geringsten aus. Nur in Oberbayern ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Oktober 2018 sogar gesunken.

Nürnberg mit höchster Quote im Bezirk

Mit einer Arbeitslosenquote von aktuell 3,3 Prozent hat Mittelfranken weiterhin den schlechtesten Wert im Freistaat aufzuweisen. Allerdings ist die Quote im Vergleich zum September um 0,1 Prozentpunkte gesunken und im Vergleich zum Vorjahresmonat gleichgeblieben. Betrachtet man die einzelnen Agenturbezirke in Mittelfranken, haben die Landkreise Erlangen-Höchstadt, Roth und Neustadt/Aisch – Bad Windsheim mit Arbeitslosenquoten von jeweils 1,8 Prozent die besten Werte vorzuweisen. Schlusslicht ist weiterhin die Stadt Nürnberg mit 5,0 Prozent. Allerdings liegt Nürnberg damit um 0,2 Prozentpunkte unter dem September-Niveau und um 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

280 Bewerber ohne Lehrstellen

Auf dem Ausbildungsmarkt sind in Mittelfranken knapp 2.000 Stellen unbesetzt geblieben. auf der anderen Seite sind aber mit 280 Bewerbern vergleichsweise viele unversorgt geblieben. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, sieht deswegen Handlungsbedarf und kündigte an, dass man sich intensiv um diese jungen Menschen kümmern werde, um noch eine Ausbildungschance für die zu eröffnen.