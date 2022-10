Mittelfranke will Landwirt des Jahres werden

Maßnahmen für Arten- und Naturschutz

Auf den Feldern von Michael Schrüffer kommt schon lange kein Pflug mehr zum Einsatz. Für die Bodenbearbeitung verwendet er Grubber und Scheibenegge. Denn ihm ist es wichtig, so wenig wie möglich in den Boden einzugreifen. Mit seinem Spaten steht er in der sogenannten Zwischenfrucht, einem Feld voll mit verschiedenen Pflanzenkulturen. Sie reichern den Boden mit Nähstoffen an und stabilisieren ihn. "Da ist richtig Leben in dem Boden“, sagt der Landwirt und schüttelt die Erde von der Schaufel ab. "Diese Wurzeln machen für mich die Arbeit, die durchwurzeln den Boden, da muss ich mit den Maschinen nicht in diese Tiefen vordringen."