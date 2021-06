Mittelfränkisches Magna-Werk vor dem Aus?

Das Werk des Automobilzulieferers Magna in Bad Windsheim soll geschlossen oder verkauft werden. Das soll Sandro Morandini, der Geschäftsführer des Werks, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei einer Betriebsversammlung gesagt haben, teilte die IG Metall mit.

Angespannte Lage der Branche erschwere Wirtschaftlichkeit

Grund für diese zwei möglichen Szenarien seien nach Angaben des Magna-Pressesprechers Rej Husetovic der dynamische Wandel in der Automobilindustrie hin zur Elektrifizierung und die allgemein angespannte Lage der Branche. Diese Entwicklungen erschwerten das Marktumfeld und die Wirtschaftlichkeit des Standortes in Bad Windsheim, so Husetovic. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle er jedoch keine weiteren Angaben zu den multilateralen Gesprächen machen, die derzeit geführt werden.

IG Metall will sich wehren

Noch während der Betriebsversammlung am vergangenen Dienstag kündigte der erste Bevollmächtigte der IG Metall, Klaus-Dieter Winnerlein an: "Wer so mit der Zukunft der Beschäftigten jongliert, hat die Rechnung ohne die IG Metall gemacht. Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten ist in der IG Metall organisiert und weiß, wie Arbeitskampf funktioniert."

Im Nachgang an die Versammlung wollten sich Magna und ein potenzieller Käufer schnellstmöglich melden, um Möglichkeiten zum Arbeitsplatzerhalt für möglichst viele der derzeit Beschäftigten zu besprechen, so Winnerlein. Bis dato habe sich nach Angaben der IG Metall jedoch noch niemand gemeldet. In dem Magna-Werk in Bad Windsheim sind 354 Mitarbeiter beschäftigt.