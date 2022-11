Mittelfränkische Weihnachtsmärkte öffnen reihum

Einen Tag vor der Eröffnung des weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarktes eröffnet die Nachbarstadt Fürth am Donnerstag (24.11.22) ihren Weihnachtsmarkt. Rund 65 Stände und Buden bieten auf der Fürther Freiheit Kunsthandwerk, Geschenkideen und vorweihnachtliche Leckereien. Eingekauft werden kann bereits ab 10.00 Uhr. Die offizielle Eröffnung übernimmt um 17.00 Uhr das Fürther Christkind mit seinen vier Engeln.

Mittelaltermarkt und Altstadt-Weihnacht in Fürth

Ein Bereich des Fürther Weihnachtsmarktes ist als Mittelaltermarkt konzipiert. Dort zeigen Kerzenzieher, Glas- und Schmiedekünstler, Töpfer und Filzer ihr Handwerk. Als Begleitprogramm sind Gaukler, Feuerschlucker und mittelalterliche Musiker unterwegs. An der Krippe am Weihnachtsmarkt treten zudem Kindergärten, Schulen und Chöre auf.

Die Fürther Altstadt-Weihnacht am historischen Waagplatz beginnt am den 2. Dezember. Sie wird vom Altstadtverein Fürth organisiert und gilt noch immer – vor allem wegen des historischen Ambientes – als Geheimtipp.

30 Buden auf dem Ansbacher Weihnachtsmarkt

In Mittelfrankens Regierungshauptstadt Ansbach startet der Weihnachtsmarkt – wie in Fürth – am Donnerstag. Auf dem Martin-Luther-Platz, dem Montgelasplatz und rund um das Stadthaus sind rund 30 Buden aufgebaut. Vom 2. bis 4. Dezember findet die Schmiedeweihnacht statt und am 10. Dezember ist ein großes Weihnachtslieder-Rudelsingen geplant.

Drei verschiedene Weihnachtsmärkte in Erlangen

Der Erlanger Winterzauber, der aus drei verschiedenen Weihnachtsmärkten besteht, ist bereits seit Anfang der Woche geöffnet. Dazu zählen die Waldweihnacht am Schloßplatz, der historische Weihnachtsmarkt mit mittelalterlichen Marktständen an der Neustädter Kirche und der Altstädter Weihnachtsmarkt. Zudem rollt "Rudolph’s Weihnachtsexpress" über den Hugenottenplatz. Kleine Kinder können hier mit einer Bahn durch eine künstlich gestaltete Winterlandschaft fahren. Ab Freitag (25.11.22) kommt eine künstliche Eislauffläche am Marktplatz dazu. Zum ersten Mal wird statt einer echten Eisbahn eine Kunststofffläche zum Schlittschuhlaufen angeboten.

Kinderweihnacht in Nürnberg läuft bereits

In Nürnberg ist die Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz bereits seit dem 14. November geöffnet. Die vorgezogene Eröffnung war nach Angaben der Stadt ein Zugeständnis an die Schausteller, die wegen der Corona-Pandemie starke Verluste hinnehmen mussten. Neu im Programm ist unter anderem eine Seifenwerkstatt. Hier können Handseifen mit Weihnachtsmotiven verschönert werden. Zudem stellt das Spielzeugmuseum in einer kleinen Hütte gemalte Kinderbilder mit Weihnachtsmotiven aus. Als Highlight gilt das doppelstöckige Kinderkarussell. Der traditionelle Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet am Freitag, den 25. November um 17.30 Uhr mit dem Prolog des Christkinds Teresa Windschall.