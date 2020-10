Mittelfränkische Verdi-Erwerbslose fordern höheren Hartz-IV-Satz

Die Verdi-Erwerbslosen in Mittelfranken haben heute im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages für höhere Regelsätze bei Hartz IV und Grundsicherung demonstriert. Am Gewerkschaftshaus in der Nürnberger Innenstadt enthüllten sie ein Fassadentransparent mit ihren Forderungen, heißt es in einer Mitteilung von Verdi.

Verdi fordert 600 Euro Hartz-IV-Regelsatz

Sie fordern einen Regelsatz in Höhe von 600 Euro. Dieser liegt aktuell bei 432 Euro für eine alleinstehende Person. In der Mitteilung heißt es weiter, der Bundestag berate aktuell über eine Neuberechnung des Regelsatzes auf Basis einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS).

Kritik an Bedarfsermittlung

Dabei kritisiert die Gewerkschaft, dass hierbei methodisch unzulässig vorgegangen werde. Denn bis 2011 seien die unteren 20 Prozent der Stichprobe zum Vergleich herangezogen worden, seitdem seien es nur noch die ärmsten 15 Prozent der Haushalte. Gewerkschaftssekretär Ulli Schneeweiß sagte dazu: "Wenn ich eine Referenzgruppe zur Bedarfsermittlung heranziehe, dann bitte auch komplett." Zudem würden beim Verbrauch willkürliche Streichungen vorgenommen. Es sei unverständlich, wenn Posten wie Gaststättenbesuche, Zimmerpflanzen, der Weihnachtsbaum, Geburtstagsgeschenke, Hygieneartikel, Haustiere oder Tabak gestrichen würden.

Erbwerbslose fordern Corona-Zuschlag

Hartz IV sei Armut per Gesetz, sagte Tom de Buhr, Vorsitzender der Verdi-Erwerbslosenausschusses. Zusätzlich zu ihrer oft schwierigen Lebenssituation würden Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger so noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt.

Eine weitere Forderung des Aktionstages war die Gewährung eines Corona-Zuschlages von 100 Euro für Empfänger und Empfängerinnen von Grundsicherung und Hartz IV. "Der verstärkte Bedarf an Hygieneartikeln, Alltagsmasken oder der Wegfall von Tafeln und ähnliche Hilfsangeboten ist im Regelsatz nicht vorgesehen. Wie sollen wir das nun kompensieren?" sagte Uwe Darius, stellvertretender Vorsitzender des Erwerbslosenausschusses.