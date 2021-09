Mittelfränkische Schulen starten mit Sicherheitskonzept

Oberstes Ziel der Hygiene-Konzepte für die Schulen sei es, den Präsenzunterricht zu erhalten, erklärte die Vizepräsidentin der Regierung von Mittelfranken, Kerstin Engelhardt-Blum bei einer Pressekonferenz in Nürnberg. Dazu gehörten regelmäßige Tests für nicht geimpfte Kinder und Jugendliche.

In Nürnbergs Schulen: Lolli-Tests, Nasen-Tests und Luftreiniger

Die Stadt Nürnberg habe für Schulen in Nürnberg zwei Millionen Tests eingelagert, so Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl. Diese werden an die Schulen weiter verteilt. Ab Ende September sind für alle Kinder bis zur sechsten Klasse sogenannte Lolli-PCR-Tests vorgesehen. Diese seien genauer als die Nasen-Tests, die aber noch zu Beginn des Schuljahres wie gewohnt verwendet werden.

Alle Klassenräume der ersten bis sechsten Klasse in Nürnberg sollen zudem mit Luftreinigungs-Geräten ausgestattet werden. Die ersten 380 von 1.200 bestellten Geräten seien bereits geliefert worden, so Trinkl. Sie werden in die Klassenzimmer der ersten und zweiten Klassen gebracht. Trinkl geht davon aus, dass im November alle restlichen Geräte geliefert sind.

Appell: Kind vor erstem Schultag testen

Die Regierung von Mittelfranken appelliert an alle Eltern, am ersten Schultag ein bereits getestetes Kind zur Schule zu bringen. "Wir wollen möglichst erreichen, dass niemand infiziert die Schule betritt", sagte Regierungsvizepräsidentin Kerstin Engelhardt-Blum. Es stünden für alle Schülerinnen und Schüler Tests bereit. "Mit einem Testergebnis kann jeder mithelfen, dass es am ersten Schultag schneller geht." In den ersten Wochen gelte auch am Platz eine Stoffmaskenpflicht. Wegen vieler Reiserückkehrer sei zu Schulbeginn besondere Vorsicht angesagt, so Engelhardt-Blum.

Augenmerk der Pädagogen auf Pandemie-Folgen

Das pädagogische Augenmerk soll in diesem Schuljahr zunächst auf soziale und psychische Folgen der Pandemie gerichtet werden. "Es geht jetzt nicht darum, in Panik Lernrückstände aufholen zu wollen", sagt der Leitende Nürnberger Schulamtsdirektor Thomas Reichelt. Für Nachhilfe und soziale wie sportliche Förderprogramme stehen für mittelfränkische Grund- und Mittelschulen 4,4 Millionen Euro bereit. Auch werde die Beratungszeit der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen um eine Wochenstunde pro Schule erhöht.

Familienimpfungen geplant

In den nächsten Wochen will die Staatsregierung Familienimpfungen in Nähe der Schulen durchführen. Auch finden am Wochenende im Messezentrum Familienimpftage statt. Ausdrücklich solle kein Druck ausgeübt werden. "Man kann aber darauf vertrauen, dass in den nächsten Wochen noch viel passiert", so Engelhardt-Blum. Für Kinder unter zwölf Jahren sei eine Impfung derzeit noch nicht empfohlen. "Geimpfte Erwachsene im Umfeld von Kindern unter zwölf Jahren stabilisieren den Schulunterricht", erklärte Johannes-Jürgen Saal, Abteilungsdirektor Schulen bei der Regierung von Mittelfranken.

Lehrermangel an Grundschulen spürbar

Die Lehrerinnen und Lehrer waren durch die Pandemie sehr belastet. Zusätzlich zum digitalen Unterricht hätten sich viele Grundschullehrerinnen Sorgen um ihre Schülerinnen und Schüler gemacht. "Ich kenne viele, die die Kinder nacheinander mit dem Fahrrad abgefahren haben“, so Schulamtsdirektor Thomas Reichert.

Der Mangel an Grundschul-Lehrkräften sei inzwischen deutlich spürbar. Schwangere Lehrerinnen dürfen wegen der Pandemie keinen Präsenz-Unterricht abhalten. Es sei gerade noch möglich gewesen, jeder Klasse eine staatliche Lehrkraft zuzuweisen, so Reichert. Allerdings gebe es kaum mehr Ersatz, wenn eine Lehrkraft ausfalle.

Hoffnung: Lerninhalte und Soziales wieder im Fokus

Auf Lehrerinnen und Lehrern laste enormer Druck, erklärte Personalrätin Sandra Schäfer vom Nürnberger Lehrerinnen- und Lehrerverein. Aber es bestehe Hoffnung, dass sich der Präsenzunterricht mit all den Maßnahmen tatsächlich umsetzen lasse. Und so wünsche sie sich für das neue Schuljahr: Ruhe für die Arbeit ohne allzu viele, ständig neue Regelungen. "Und die Hoffnung, dass wir endlich wieder über Soziales und Lerninhalte sprechen", so Schäfer.