Mittelfränkische Polizei warnt: Enkeltrick-Masche per WhatsApp

Wie die Polizei mitteilt, gab der Betrüger am Dienstag (08.06.21) per WhatsApp-Nachricht vor, die Tochter der Angeschriebenen aus Roth zu sein. Dazu schrieb er sehr persönlich "Hallo Mama" und erklärte, warum er sich von einer fremden Nummer melde: Sein Handy sei in die Toilette gefallen.

Laut Polizei schrieb die vermeintliche Tochter weiter, die Mutter solle die neue Nummer unter den Kontakten speichern. Kurz darauf kam die nächste WhatsApp, dass eine offene Rechnung von mehreren Tausend Euro bezahlt werden müsse, was dem Absender ganz unangenehm sei. Dabei fragte der Betrüger, ob die Mutter aushelfen könne, in wenigen Tagen werde das Geld zurückgezahlt.

Auch da schöpfte die 49-jährige Geschädigte noch keinen Verdacht, sondern überwies den Betrag auf ein Konto bei einer Onlinebank. Erst im Kontakt mit der richtigen Tochter stellte sich heraus, dass die WhatsApp-Nachrichten nicht von dieser stammten, und die Frau Opfer eines Betruges geworden war.

Tipps der Polizei im Umgang mit Messenger-Meldungen

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät