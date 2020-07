Mittelfränkische Polizei findet ausgebüxten Bullen

Mittels eines Polizeihubschraubers gelang es, einen ausgebüxten Bullen in Pretzdorf ausfindig zu machen. Die Beamten entdeckten das Tier in einer Hecke in der Nähe seines Stalls.

Zunächst versuchten sie, das Tier mit einer Betäubungsspritze ruhig zu stellen. Als das nicht gelang, lotsten die Beamten das etwa eine Tonne schwere Gelbvieh mit vereinten Kräften zurück in den Stall. Offenbar hatte der Bulle das Stalltor am Wochenende mit seinen Hörnern geöffnet und war aus dem Stall entkommen.

Gelbvieh-Bestand rückläufig

Die Rasse "Gelbvieh" wird auch als "Frankenvieh" bezeichnet. Die Tiere geben in der Regel relativ viel Milch und können in der Wachstumsphase täglich mehr als ein Kilogramm zunehmen. in den vergangenen Jahren war der Bestand der Rasse stark rückläufig.