Mittelfränkische Bundestagsabgeordnete arbeiten meist im Stillen

Derzeit gibt es 14 mittelfränkische Abgeordnete im Deutschen Bundestag, zehn Männer und vier Frauen. Für großes Aufsehen hat in der laufenden Legislaturperiode niemand von ihnen gesorgt. Das muss aber nicht unbedingt negativ bewertet werden. Schließlich ist der Bundestag ein Arbeitsparlament, wo Fachkenntnisse eher gefragt sein sollte als der schillernde Auftritt.

Gescheiterter Vizepräsident Paul Podolay

Am ehesten hat in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren wohl Paul Podolay für Schlagzeilen gesorgt. Denn der 74-jährige Deutsch-Slowake ist der vierte Wahlvorschlag, mit dem die AfD bei der Besetzung des Postens eines Bundestagsvizepräsidenten scheiterte. Bisher ist die AfD die einzige Fraktion, die keinen Vizepräsidenten stellt. Dass sich das bis zum Ende der Legislaturperiode ändern wird, ist wohl kaum anzunehmen. Podolays Wahlkreis liegt in Erlangen und er gilt als gemäßigt. Er ist ehemaliges CSU-Mitglied, hat aber auch schon in seinem Geburtsland, der Slowakei, für eine Neo-Liberale Partei kandidiert. Podolay ist Euro-Skeptiker und wirtschaftsorientiert, aber nicht unbedingt ein Rechtsausleger. Trotzdem greift auch er schon mal zu scharfer Rhetorik, etwa wenn er Kanzlerin Angela Merkel die Installation einer "DDR 2.0" vorwirft.

Harald Weinberg – der einzige Linke aus Mittelfranken

Schon seit 2009 sitzt Harald Weinberg für die Linke im Parlament. Mittlerweile als stellvertretender Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Dort macht er sich vor allem für eine Anpassung des Pflegepersonalstandes an den tatsächlichen Bedarf stark. Für bemerkenswert hält er, dass sich die Gewerkschaft Verdi auf der einen Seite und die Deutsche Krankenhausgesellschaft auf der anderen Seite auf ein gemeinsames Konzept einigen konnten, um das Problem gemeinsam lösen zu wollen. Dass Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber so an einem Strang zögen, zeige aber auch, wie dringend das Problem sei, so Weinberg. Damit übte er klare Kritik an der Gesundheitspolitik der Bundesregierung.

Uwe Kekeritz – der Grüne Entwicklungshelfer

Auch schon seit 2009 im Bundestag: Der Grüne Uwe Kekeritz aus dem Wahlkreis Fürth. Diplom-Volkswirt und in den späten 1980er Jahren zwei Jahre lang als Lehrer an einer Schule in Kamerun. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe ist auch im Bundestag als Thema geblieben. Das Lieferkettengesetz, das Unternehmen verpflichten soll, im Ausland auf umweltschonende und menschenwürdige Produktionsbedingungen zu achten, liegt ihm am Herzen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung geht ihm aber nicht weit genug. Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in Textilfabriken, Minen und auf Plantagen würden vom Gesetz gar nicht erfasst, lautet seine Kritik.

Michael Frieser – der Justiziar

Auch bei politischen Gegnern gilt Michael Frieser als verlässlich und integer. Der CSU-Mann aus Nürnberg ist Mitglied im Rechtsausschuss und Justiziar seiner Fraktion. Damit hat er derzeit mehr zu tun als ihm manchmal lieb sein dürfte. Zum Beispiel mit der Einführung eines Ordnungsgeldes, dass jetzt gegen Abgeordnete verhängt werden kann, wenn diese den Hausfrieden des Bundestages massiv stören. Entstanden ist diese Änderung des Abgeordnetengesetzes unter dem Eindruck des Sturms auf das Reichstagsgebäude, der von Abgeordneten provoziert gewesen sein soll. Auch seine eigene Fraktion hat dafür gesorgt, dass Frieser derzeit als Justiziar gefragt ist. Nach der sogenannten Masken-Affäre hat er umfassende Aufklärung angekündigt und einen Verhaltenskodex gefordert.

Weitere aktuelle Bundestagsabgeordnete aus Mittelfranken

Wahlkreis Ansbach

- Artur Auernhammer (CSU)

Wahlkreis Erlangen

- Britta Dassler (FDP)

- Stefan Müller (CSU)

- Martina Stamm-Fibich (SPD)

- Thomas Silberhorn (CSU)

Wahlkreis Fürth

- Christian Schmidt (CSU)

- Carsten Träger (SPD)

Wahlkreis Nürnberg-Nord

- Sebastian Brehm (CSU)

- Gabriela Heinrich (SPD

- Katja Hessel (FDP)

- Martin Sichert (AfD)

"Darüber spricht Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!