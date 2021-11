Mittelfränkische Bürgermeister fordern mehr Geld für Kita-Ausbau

Der Bau von Kindertagesstätten stockt in vielen mittelfränkischen Gemeinden. Ein Grund dafür sind fehlende Fördergelder. Darauf haben 30 Bürgermeister aus Mittelfranken am Mittwoch vor dem Sozialministerium in München hingewiesen. "Wir haben den Förderantrag fristgerecht bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht und mussten dann feststellen, dass der Topf bereits Ende Mai leer war", beklagt sich etwa Bechhofens Bürgermeister Helmut Schnotz (CSU) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Anderen Kommunen in Mittelfranken sei es ähnlich gegangen. Sie hätten deswegen bisher kein Geld aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes erhalten. Die Stadtspitzen Mittelfrankens fordern die Gleichbehandlung aller Kommunen in Bayern.

Tatsächliche Baukosten werden nicht berücksichtigt

Außerdem beklagen die Bürgermeister, dass die Förderung zu niedrig sei. Sie wollen durchsetzen, dass die Kostenrichtwerte überarbeitet werden, so Schnotz weiter. Der für die 6.000 Einwohner zählende Gemeinde Bechhofen neu geplante Kindergarten solle rund vier Millionen Euro kosten. Nach Angaben von Bürgermeister Helmut Schnotz habe das Sozialministerium berechnet, dass lediglich 2,8 Millionen Euro förderfähig seien. Das bedeutet, dass 60 Prozent von 2,8 Millionen Euro und nicht von der tatsächlichen Gesamtsumme gefördert werden würden, bemängelt Schnotz.