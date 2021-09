Mittelfränkische Aspiranten hoffen auf Deutschen Engagementpreis

Für den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Engagementpreis sind bundesweit über 400 Personen und Initiativen nominiert. Auch aus Mittelfranken sind Sportvereine, Organisationen und Einzelpersonen mit in der Auswahl. Sie alle hoffen darauf, den Publikumspreis zu erhalten. Der ist mit 10.000 Euro dotiert. Wir stellen die mittelfränkischen Bewerberinnen und Bewerber mit ihren Kurzdarstellungen vor:

Judoka Hans Hübner, TSV Altenfurt

Nominiert ist Hans Hübner, der seit der Gründung der Judoabteilung des TSV Altenfurt im Jahre 1972 aktives Mitglied ist. Auch im Alter von 76 Jahren steht er noch auf der Judomatte im Dojo des Vereins und gibt seine langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen an jüngere und ältere Judoka, Neueinsteiger und Fortgeschrittene weiter.

Tischtennis-Nachwuchsarbeit im TV 1879 Hilpoltstein

Für seine vorbildliche Nachwuchsarbeit im Tischtennis ist der TV 1879 Hilpoltstein nominiert. Der Sportverein hat etwa 2.900 Mitglieder und bietet ein breites Spektrum an Sportarten für alle Altersklassen. Im Tischtennis spielt die 1. Herrenmannschaft in der 2. Bundesliga. Und auch im Tischtennis-Nachwuchsbereich zählt der Verein seit Jahren zur deutschen Spitze. Zurzeit gehören drei Jugendspielerinnen und Jugendspieler zu den Top 12 in Deutschland und zwei davon dem Nationalkader an.

5 x digital voran im Landkreis Neustadt an der Aisch

Das Projekt "5 x digital voran" des Freiwilligenzentrums "mach mit!" des Landkreises Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim und der Caritas Scheinfeld ist ebenfalls nominiert. Das Projekt ist während der Corona-Pandemie neue, digitale Wege gegangen, um Menschen zu erreichen. Zum Beispiel haben Haupt- und Ehrenamtliche ein digitales Ferienprogramm angeboten. Zu dem Projekt gehörte auch die Online-Schulung "1. Digital-Hilfe", um ältere Menschen mit digitalen Möglichkeiten vertraut zu machen. Gegen die Vereinsamung hat das Freiwilligenzentrum online Briefe verschickt, die sogenannten digitalen Brieftauben.

Aelius Förderwerk e. V., Nürnberg

Das Aelius Förderwerk gründete Sagithjan Surendra mit 18 Jahren. Seither engagiert er sich ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzender. 2017 begann das Projekt als studentische Initiative, heute ist es ein bundesweites Förderangebot für benachteiligte Kinder und Jugendliche, das von über 160 ehrenamtlichen Studierenden und Auszubildenden getragen wird. Der Verein widmet sich jungen Menschen, die aus sozialen und finanziellen Umständen schlechtere Bildungschancen haben. Zum umfangreichen Angebot gehören Workshops, Mentoring und 1:1 Beratung.

Thomas Pöferlein und sein Streetballverein in Lauf an der Pegnitz

Thomas Pöferlein gründete 2017 den ersten Streetballverein Deutschlands. Seitdem engagiert er sich als Abteilungsleiter, Trainer, Spieler und Kapitän der Heuchlinger Basketballer. Vor zwei Jahren wurde ein eigener Platz "die Bärenbrüder-Arena" gebaut. Diese Abteilung läuft nach eigenen Aussagen nach dem Miteinanderprinzip: jedes Alter und Menschen mit oder ohne Behinderung spielen miteinander.

Nachwuchsgewinnung und Ausbildung Tanzsport Rot-Gold-Casino-Nürnberg e. V.

Der Tanzverein führt Jugendliche über eine Kooperation mit Schulen im Rahmen einer Schulsportarbeitsgemeinschaft an den Tanzsport als Mannschaftssport (Formationstanz) heran. Das Projekt hat seit 2003 etwa 200 Jugendliche von 12 bis 20 Jahren vom Anfängerstatus bis in den Ligabetrieb des deutschen Tanzsportverbandes geführt. Begleitet werden diese sportlichen Aktivitäten durch schulische Maßnahmen im Rahmen der Teambildung (gegenseitige Unterstützung bei schulischen Problemen usw.).

Herbert Holzinger / Sportprojekt Inklusion, Rothenburg ob der Tauber

Als Vorsitzender des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Bayern, Bezirk Mittelfranken setzt sich Herbert Holzinger für die Betreuung und Begleitung von ca. 70 Vereinen und etwa 6.000 Personen mit und ohne Handicap ein.

TV 1860 Hilft!, Bad Windsheim

In den Corona-Zeiten organisiert der TV 1860 in Bad Windsheimein Hilfsangebote für die Region. Dabei wurde ein Konzept erarbeitet und ein Team von 20 ehrenamtlichen Helfern organisiert. Alle sind Mitglieder des TV Bad Windsheim. Dabei wurden Einkaufs-Bestellungen übernommen und mit verschiedenen Partnern wie einer Handelskette, Bäckern und Metzgern zusammengearbeitet. Zum Teil wurden Rabatte erzielt und die Lebensmittel dann auch an Bedürftige ausgefahren.

Bis 20. Oktober läuft die Onlineabstimmung

Für den Publikumspreis kann jeder und jede auf der Webseite des Deutschen Engagementpreises online abstimmen. Dort sind alle Teilnehmenden aufgelistet und ihr Angebot wird erklärt. Die Abstimmung ist bis zum 20. Oktober möglich. Wer gewonnen hat, wird bei der Preisverleihung am 2. Dezember bekannt gegeben.