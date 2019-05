Mittelalterliches Treiben auf dem Bad Bernecker Burgenfest

Bad Berneck ist eigentlich als Kurort bekannt - am Wochenende nach Himmelfahrt zieht die Stadt im Fichtelgebirge aber regelmäßig Mittelalter-Fans an. Auch in diesem Jahr werden beim Bad Bernecker wieder hunderte Besucher erwartet. Sie können eintauchen ins mittelalterlichen Treiben auf dem Schlossberg und, wenn sie wollen auch selbst Hand anlegen, etwa beim Bogenschießen oder Kalligraphie-Kursen.

Ritterliche Schaukämpfe sind der Höhepunkt

Erstmals gibt es in diesem Jahr auch Stände für einen Mittelaltermarkt. Höhepunkt sind die Schaukämpfe der Ritter am Sonntag. Der Verein zur Erhaltung historischer Stätten richtet das Fest seit 2011 aus, künftig findet es in zweijährigem Rhythmus statt. Die Einnahmen fließen unter anderem in den Erhalt der Burgruinen.