Mittelalter erleben beim Museumsfest auf der Würzburger Festung

Am Sonntag ist die Festung Marienberg in Würzburg wieder vom jährlichen Museumsfest geprägt. Gemeinsam ausgerichtet wird es vom Museum für Franken und der Bayerischen Schlösserverwaltung. Mit Zahlreichen Möglichkeiten soll die Geschichte und das Wissen der Vergangenheit an die Folgegenerationen weitergeben werden. Deswegen richtet sich das Fest an alle Altersgruppen und speziell an alle Familien. Das Museumsfest beginnt um 10.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr.

Mittelalter erleben und mitmachen

Die Besucher sollen in die mittelalterliche Geschichte eintauchen und dabei gleichzeitig selbst aktiv werden. Über drei Burghöfe verteilt werden verschiedene Vorführungen, Kunsthandwerkerstände und Stationen zum Mitmachen angeboten. Zu den Attraktionen zählt das handwerkliche Können der Drechsler und Bronzegießer. Auch bei der Schmuck- und Stahlkunst und bei der Imkerei lässt sich zusehen.

Chance, Fechten und mittelalterliche Tänze zu erlernen

Als besondere Highlights gelten Thomas Hönle mit seinem historischen Fechtkurs und die Gruppe "Samt und Seide" mit ihren mittelalterlichen Tänzen, sagt Veronika Genslein. Sie leitet die Bildungsarbeit am Museum für Franken. Auch der Chor "Castellum Hospitalis" mit mittelalterlichen Kostümen und Schaukämpfen gilt als große Attraktion. Besonders beliebt seien die verschiedenen Stationen zum Basteln und Ausprobieren, ergänzt Genslein. Zum Beispiel können kleine und große Besucher auf Stoff und Papier drucken und mit selbstgemischter Tinte und Gänsekiel schreiben und zeichnen. Während des Museumsfests gibt es Führungen zum Themenschwerpunkt "Zeitreise Mittelalter" und eine Burgführung durch die Festung Marienberg.