Mittelalter-Ambiente statt Drachenstich in Furth im Wald

Verantwortliche der Stadt Furth im Wald im Kreis Cham haben am Mittwoch ein Drachenstich-Ersatzprogramm vorgestellt. Statt Deutschlands ältestem Volksschauspiel will die Stadt mit verschiedenen Kulturveranstaltungen zumindest für ein wenig Drachenstich-Flair sorgen und so Besucher in die Region locken. Unter dem Motto „Eine Stadt lebt Mittelalter“ soll an den zwei Wochenenden 6. bis 8. und 13. bis 15. August ein Programm mit Musik, Kultur und verschiedene Führungen geben.

Besucher müssen sich anmelden

Der Drachenstich war aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen im Juni erneut abgesagt worden. Wegen sich immer wieder verändernder Corona-Bestimmungen beschloss die Stadtverwaltung außerdem, keine Flyer für das Drachenstich-Ersatzprogramm zu drucken. Dieses werde regelmäßig auf der Homepage der Stadt aktualisiert. Besucher müssen sich für jede Veranstaltung vorab anmelden.