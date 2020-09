Mittagsprotest von Verdi vor dem Erlanger Rathaus

Verdi-Gewerkschaftssekretär Hans-Christian Klarfeld sagte bei der "kleinen Mittagspausenaktion" vor dem Erlanger Rathaus, er habe die Beschäftigten über die stockenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst informieren wollen. "Wir wollen die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber in die Belegschaft transportieren und erhoffen uns dadurch eine noch aktivere Beteiligung der Beschäftigten – auch in den schwierigen Zeiten der Pandemie", so Kleefeld.

Kein Ergebnis im Tarifstreit: Bundesweit Aktionen und erste Streiks

Die Gewerkschaft hatte bundesweit zu Aktionen und ersten Streiks aufgerufen, nachdem am vergangenen Wochenende die zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit kein Ergebnis brachte. Die Arbeitgeberseite hatte kein Angebot vorgelegt. Durch die ersten Aktionen will Verdi die Beschäftigten für weitere Streiks, die in der kommenden Woche stattfinden sollen, mobilisieren.

Verdi will mit Augenmaß und Rücksicht streiken

Verdi will jedoch nur mit Augenmaß und Rücksicht auf die aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie streiken. "Wir sind uns der angespannten Situation besonders im Bereich der Kindertagesstätten bewusst und versuchen, das in unserer Streikplanung auch entsprechend zu berücksichtigen", sagte Kleefeld. Die Gewerkschaft hofft, die Eltern auf ihre Seite zu ziehen, und sie hofft auch auf Solidarisierungsaktionen. Eltern und Bürger sollten auf die jeweiligen Bürgermeister und Kämmerer mit Anrufen und Briefen einwirken, sagt Rita Wittmann, Verdi-Geschäftsführerin für Mittelfranken. Dass auch in Kindertagesstätten gestreikt wird, sei aber nicht ausgeschlossen.

Erzieherinnen, Feuerwehrleute und Pflegekräfte wollen mehr Lohn

Im öffentlichen Dienst sind unter anderem Erzieherinnen und Erzieher, Feuerwehrleute und Pflegekräfte beschäftigt. Die Gewerkschaft fordert für die 2,3 Millionen Mitarbeiter unter anderem 4,8 Prozent mehr Lohn. Am 22. Oktober ist die dritte und letzte Runde im Tarifstreit geplant. Bis dahin will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, denn die Beschäftigten des öffentlichen Diensts leisteten eine sehr gute Arbeit – gerade auch während der Corona-Pandemie, so Verdi.