Mitmischen im BR Programm, auch bei der Redaktion Oberbayern

70 Mitmischerinnen und Mitmischer durften einen Blick hinter die Kulissen in den BR Studios Nürnberg, Würzburg, Regensburg, Augsburg und Oberbayern werfen. Zum dritten Mal fand die Publikumsaktion "Mitmischen" jetzt schon im Bayerischen Rundfunk statt – dieses Mal zum ersten Mal ganz Corona-konform virtuell.

Ganz nah am Programm

Los ging es in jedem BR Regionalstudio mit der bayernweiten Redaktionskonferenz. Die Mitmischer waren virtuell zugeschaltet und bekamen so einen tiefen Einblick in die Entscheidungsprozesse, warum ein Thema im BR gesetzt wird - oder eben nicht.

Chefredakteur Christian Nitsche und die jeweiligen Chefinnen und Chefs vom Dienst aus den Regionen, von Rundschau und Abendschau sowie BR24 und allen wichtigen Fachredaktionen sind in dieser morgendlichen Sitzung zusammengeschaltet. Anschließend öffnete sich die Tür zu den Regionalstudios.

Mitmischen auch bei der Oberbayern-Redaktion

Anja Wolf von der Redaktion Oberbayern nahm die Mitmischer mit auf einen virtuellen Rundgang. Sie erklärte ihrem interessierten Publikum, wie die Redaktion tickt, wie die Arbeitsablaufe sind und wie zentral mittlerweile trimediales Arbeiten – also für Hörfunk, Fernsehen und Online, ist.

Thomas Schustereder, der als Chef vom Dienst zugeschaltet war, gab einen Einblick, wie Themen priorisiert werden und auf was da wert gelegt wird.

Und Katharina Kerzdörfer, Leiterin der Redaktion BR Oberbayern, betonte, wie wichtig Ausgewogenheit in der Berichterstattung ist. Exemplarisch wurde das an einem Hörfunkbeitrag über ein neu erfundenes Bibervergrämungsgerät erklärt. So hatte sich die Redaktion neben einem frontalen Bericht über das Gerät mit seiner Funktionsweise bewusst auch für ein Interview mit einer Tierschützerin entschieden. Die Expertin aus Traunstein betonte den Nutzen des Bibers und zweifelte die Sinnhaftigkeit von so einem Bibervergrämungsgerät in der freien Natur an, da durch Lärm und Geräusche auch andere Tiere gestört würden.

Begeisterung bei den Mitmischern

Bei Patricia Koller aus München, die am letzten Tag in der Redaktion Oberbayern mitmischen durfte, bleibt vor allem der Eindruck der Neutralität hängen: "Ich hatte den Eindruck, dass sie sich sehr bemühen, korrekt zu sein."

Günter, den der Rundfunk, wie er sagt, schon sein ganzes Leben lang begleitet, findet vor allem die Ausgewogenheit in der Berichterstattung wichtig. "Ich bin sehr froh und dankbar, dass der Bayerische Rundfunk die politischen Themen so objektiv bearbeitet. Ich finde es zur Zeit außerordentlich wichtig, dass es auch objektive Medien gibt wie den Bayerischen Rundfunk."

Für Mitmischerin Cornelia Rémi ist vor allem eins hängen geblieben: "Mich hat beeindruckt, was der BR und seine Mitarbeitenden alles tut um Qualitätsmedium zu sein und demokratische Verantwortung zu übernehmen. Dass durch Hinterfragen sichergestellt wird, dass bei uns keine Fake-News ankommen."

Welche Titel laufen auf Bayern 1?

Auch Moderator Tillmann Schöberl nahm sich für die Mitmischer Zeit. Kurz vor seiner Sendung bei Bayern 1 plauderte er aus dem Nähkästchen und erklärte, wie wichtig es in der Moderation mittlerweile geworden ist, nicht nur ein guter Journalist, sondern auch Entertainer zu sein. "Eine gesunde Portion Humor macht vieles leichter", so Schöberl und könne sogar zwischen Fronten vermitteln wie seine langjährige Erfahrung aus der Diskussionssendung "Jetzt red i" zeigt.

Großes Thema für viele Mitmischer war auch das Thema Musik. Bayern 1 Musikchef Martin Pohlers stand Rede und Antwort. Pohlers gab Einblick, wie wichtig mittlerweile Umfragen unter den Hörern für die Musikauswahl sind. Für viele seien nach wie vor Titel aus den 1960er- und 1970er-Jahren beliebt.

Diane Dotzauer, die als Chefin von Bayern Aktuell rund 100 Mitarbeiter verantwortet, erklärte, wie elementar für das ganze Team ein vernetztes Arbeiten sei. So wird ein Thema oft gleichzeitig auf allen verschiedenen Ausspielwegen wie Hörfunk, Fernsehen und Online aufbereitet.

Mitmischer ziehen positive Bilanz

Nach rund sechs Stunden und vielen spannenden und neuen Einblicken konnten die Mitmischerinnen und Mitmischer noch in einem interaktiven Tool ihre Meinung zu dem Tag kundtun. Aus der Frage, was sie von diesem Tag mitnehmen, entstand letztlich eine digitale Wortwolke. Von "Profis am Werk" bis zu "Leidenschaft" und "es menschelt" sowie "sehr benutzerorientiert" und "Vertrauen in Journalismus" war das Resümee für die BR-Macher überwältigend.