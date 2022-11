"Mitmischen" beim BR in Schwaben: Darum geht's

Wie berichtet der Bayerische Rundfunk über ein regionales Thema? Wie werden aus einem Ereignis Informationen in Form von Hörfunk-Stücken und Fernsehbeiträgen? Einen Tag lang lädt der BR interessierte Hörerinnen und Hörer bei der Publikumsaktion "Mitmischen" dazu ein, genau diesen Prozess mit zu verfolgen - dieses Mal an der Seite unseres Korrespondententeams in Donauwörth.

Thema: Zu hohe Kita-Gebühren in Kaisheim

Denn dort geht es bei der diesjährigen Mitmischen-Aktion um ein ganz bestimmtes Thema: In Kaisheim wurden die Gebühren für die Kindertagesstätte angehoben und das sorgt für Probleme. Viele Eltern können sich die Betreuung ihrer Kinder nicht mehr leisten. Festgesetzt hat die Preise die Gemeinde - und genau dort wird am Dienstagabend (15. November) noch einmal darüber diskutiert.

Auf dieser Sitzung des Gemeinderates basiert die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks für verschiedene Formate - und sie können mit dabei sein, vom ersten Termin bis zu fertigen Beiträgen und Artikeln.

So können Sie "mitmischen"

Ganz einfach: Rufen Sie uns jetzt an und verraten Sie uns, was Sie an der Arbeit unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten besonders interessiert.

Die Nummer lautet: 0800 0821 100 und ist bis 13.30 Uhr freigeschaltet.