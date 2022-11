"Mitmischen" beim BR in Niederbayern und der Oberpfalz

Wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, wie der Bayerische Rundfunk vor Ort arbeitet, wie die Journalistinnen und Journalisten Themen auswählen und Beiträge umsetzen, dann können Sie dabei sein: Am Mittwoch, den 16. November, also am Buß- und Bettag, lädt der Bayerische Rundfunk zum "Mitmischen-Tag" ein.

Gestalten Sie unsere Bayern1-Mittagssendung mit!

Rund 20 Mitmischerinnen und Mitmischer können dabei sein und erleben, wie die Bayern 1-Sendung "Mittags in Niederbayern und der Oberpfalz" entsteht.

Sie diskutieren die Themenauswahl, schreiben eine Nachricht und sprechen den Wetterbericht ein. Und Sie lernen die Menschen im BR kennen, die diese Sendung zu produzieren. Teilnehmen können Sie online von zuhause aus via Microsoft Teams (hierfür ist kein eigener Zugang nötig).