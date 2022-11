Mitmischen! beim BR in Franken: Jetzt bewerben!

Wie arbeitet eigentlich eine Redaktion? Worauf kommt es beim Moderieren an? Und wie findet ein Thema den Weg in eine Radiosendung wie "Mittags in Franken" auf Bayern 1? Diese Fragen beantwortet der Bayerische Rundfunk mit der Aktion Mitmischen! und öffnet seine Türen – zumindest virtuell. Interessierte können digital via Videoschalte bei der Sendungsvorbereitung dabei sein, Moderatorinnen und Moderatoren kennenlernen und mit Programmverantwortlichen diskutieren.

Nehmen Sie sich den Mittwochmorgen Zeit!

Für die Aktion Mitmischen! bei "Mittags in Franken" auf Bayern 1 können Sie sich hier bis 15. November bewerben. Die Sendung, für die Sie sich online Zeit nehmen sollten, ist am Mittwoch, den 16. November, ab 12.05 Uhr. Die redaktionellen Vorbereitungen an diesem Tag beginnen aber schon am Morgen.

"Mittags in Franken" miterleben

Am Mittwoch haben Sie den ganzen Vormittag lang die Gelegenheit, im BR-Studio Nürnberg virtuell dabei zu sein und den Redaktionsalltag mitzuerleben. Erleben Sie mit, wie aus einem Thema der Morgenrunde ein fertiger Beitrag für die Bayern 1-Sendung "Mittags in Franken" wird. Moderator Stefan Straßer begleitet Sie und nimmt Sie mit in den Sendungs-Alltag.

Mitdiskutieren über die regionale Berichterstattung

Was Sie erwartet, wenn Sie "mitmischen"? Sie schreiben Nachrichten, diskutieren über die Themen des Tages und sind bei der Produktion eines Hörfunkbeitrags dabei. Das Ganze digital und bequem von zu Hause aus über eine Videokonferenz. Und natürlich erleben Sie die Live-Sendung aus der Studioperspektive mit und können selbst mitgestalten.

Mitmachen – Bewerbung ab sofort möglich

Eine Bewerbung ist bis zum 15. November möglich. Die notwendigen Zugangsdaten erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann kurz vor der Mitmischen!-Aktion. Wir freuen uns auf Sie!