"Mitmachmöwen": Mehr über die Lachmöwen in Bayern erfahren

Im Winter kommen immer mehr Lachmöwen nach Bayern. Eigentlich leben die Vögel an offenen Gewässern oder am Meer. In unseren Innenstädten scheint es ihnen aber auch zu gefallen. Ihre Nahrung besteht normalerweise aus Fischen, Weichtieren, Insekten, Würmern, Fröschen oder sogar Mäusen. In Nürnberg zum Beispiel haben sich die Wildvögel auf Reste von Bratwurstsemmeln spezialisiert.

Mitteleuropäische Städte als Winterquartier

Die Lachmöwe kommt in Europa sehr häufig vor und ist in der Nähe von Flüssen und Seen das ganze Jahr über anzutreffen. In bayerischen Innenstädten sind sie für viele ein eher überraschender Anblick. Doch die Wildvögel, deren Ruf wie Gelächter klingen soll, ziehen zum Überwintern gerne aus dem Norden ins wärmere Mitteleuropa. Und weil das Nahrungsangebot in unseren Städten so vielversprechend ist, verzichten sie zunehmend auf ihre alteingesessenen Standorte am Wasser und lassen sich mitten unter uns nieder.

Mitmachmöwen: Am Möwenleben teilhaben

Weil die Möwen uns im Winter in der Stadt ungewöhnlich nahekommen, kann man sie besonders gut beobachten: "Wer da nun genau hinschaut, kann bei der einen oder anderen Möwe einen Ring am Bein entdecken", sagt Philipp Herrmann vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Diese Ringe, die den Tieren europaweit in den jeweiligen Brutgebieten von Wissenschaftlern angelegt werden, enthalten wichtige Hinweise auf die Herkunft der Tiere.

Der Landesbund für Vogelschutz hat deshalb gemeinsam mit den Naturschutzbehörden von Mittelfranken und Niederbayern ein Projekt ins Leben gerufen: "Mitmachmöwen" heißt es und ruft interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Tiere zu beobachten.

Möwen beobachten, fotografieren und melden

Von besonderem Interesse sind Lachmöwen mit einem Ring am Bein: "Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich die Farbe des Ringes merkt und den Nummerncode, der auf dem Ring abgebildet ist", so Herrmann. Zur Beobachtung eignen sich zum Beispiel ein Fernglas oder ein Foto, auf dem man die Beine mit dem beschrifteten Ring und dem vierstelligen Code aus Zahlen und Buchstaben vergrößern kann.

Wer einen Code entziffert, kann ihn auf der Homepage des Projekts mit dem Standort der Möwe eingeben. Die Vogelkundler nutzen diese Daten, um herausfinden, woher die Möwen kommen, wohin sie ziehen und wie sich ihre Zugrouten verändert haben.

Mehr über Möwen erfahren

Auf den Internetseiten der "Mitmachmöwen", die von der Stadt Nürnberg herausgegeben werden, finden sich nicht nur Informationen über die Seevögel, deren Aussehen und ihre Vogelstimmen, sondern auch ein Bildungsangebot für verschiedenste Zielgruppen zur Lachmöwe, den Vogelzug und Vögel im Allgemeinen.