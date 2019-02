Mitmachen und gewinnen: Schwaben weissblau, hurra und helau

Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) ist der Höhepunkt des Faschingstreibens in Bayerisch-Schwaben. 2019 feiern einige neue Gesichter ihre Premiere bei "Schwaben weissblau", aber auch bewährte Publikumslieblinge rocken die Stadthalle in Memmingen. Das bunte Programm wird wie immer musikalisch begleitet von den AllGeiern. Die Prinzengarde der Laudonia Lauingen schwingt die Beine und die Showtanzgruppe der Hollaria Augsburg präsentiert eine atemberaubende Show zum Thema "Die Saga der Musketiere".

Eintrittskarten zu gewinnen

Wir verlosen 6x2 Eintrittskarten für die Aufzeichnung am Donnerstag, den 7. Februar. Beginn ist um 20.11 Uhr. Die TV-Aufzeichnung dauert etwa drei Stunden. Sie haben das passende Kostüm schon parat und möchten dabei sein? Dann schreiben Sie uns eine Mail mit Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Rückmeldungen an online.schwaben@br.de. Bis Dienstag (5.2.) 14 Uhr muss Ihre Mail bei uns sein, danach wird ausgelost und die Gewinner informiert.

Ausgestrahlt wird die aufgezeichnete Sendung am Freitag, 15. Februar, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.