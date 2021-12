Mitmachen: "Stunde der Wintervögel"

Bereits zum 17. Mal ruft der Landesbund für Vogelschutz (LBV) dazu auf, Vögel im eigenen Garten oder vor dem Balkon zu zählen. Die Aktion „Stunde der Wintervögel“ läuft vom 6. bis zum 9. Januar 2022. Jeder kann mitmachen und eine Stunde lang Vögel in seiner Nähe beobachten und zählen. Anschließend können die Vogelfreunde dem LBV online oder telefonisch mitteilen, wie viele von jeder Art sie gesehen haben.

Vogelwelt ist Städten und Dörfern

Mit der Aktion will sich der Naturschutzverband regelmäßig ein detailliertes Bild von der Vogelwelt in den Städten und Dörfern machen, so LBV-Biologin Angelika Nelson: "Über die Jahre zeigen die Daten, dass die Anzahl der Vögel in den bayerischen Gärten kontinuierlich abnimmt." Dieser negative Trend spiegelt den Zustand der Vogelwelt in ganz Europa wider, wie eine unlängst veröffentlichte Studie zeige.

Sorge um die Spatzen

Danach habe der Haussperling, besser bekannt als Spatz, europaweit den größten Verlust erfahren, obwohl er im letzten Jahr vor dem Feldsperling und der Kohlmeise den Spitzenplatz belegt hat. Mit Spannung erwartet der LBV deshalb die Ergebnisse vom Januar, um zu sehen, wie viele Spatzen sich noch in den bayerischen Hecken tummeln.

Zugvögel bleiben ganzjährig da

Neben den typischen heimischen Arten, wie Amseln, Kohl- und Blaumeisen, können inzwischen auch andere Arten ganzjährig in den bayerischen Gärten beobachtet werden, wie Hausrotschwanz oder Zilpzalp. Sie sind eigentlich Zugvögel, die kürzere Distanzen zurücklegen, aber wegen der immer milderen Winter bleiben viele nun ganzjährig in Bayern.

An der Vogelzählung im Januar 2021 beteiligten sich über 40.000 Menschen in Bayern. Nach Angaben des LBV ist die „Stunde der Wintervögel“ Deutschlands größte bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion. Alle Infos gibt es unter http://www.stunde-der-wintervoegel.de .