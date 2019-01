Mitmachaktion: Stunde der Wintervögel 2019

Der Grund für die besonders hohe Wichtigkeit der Zählung vom 4. bis 6. Januar liegt darin, dass 2018 mit dem heißen Sommer und der anhaltenden Trockenheit kein gewöhnliches Jahr für die Vögel war.

Tödlicher Virus aus den Tropen

Die Naturschützer wollen vor allem wissen, wie viele Amseln gezählt werden. Denn diese litten nicht nur unter Futtermangel, sondern auch unter dem sogenannten Usutu-Virus, der in Bayern so heftig wie noch nie ausgebrochen ist, wie die LBV-Ornithologin Sophia Engel ausführt.

"Dieses Jahr gab es zum Beispiel in Nürnberg einen großen Ausbruch, in München ist es nicht labortechnisch nachgewiesen, aber es kamen doch relativ viele Anrufe beim LBV an, die von kranken oder toten Amseln berichtet haben. Ich gehe davon aus, dass wir auch einen Ausbruch hatten. Das ist insofern ungewöhnlich als das ein tropischer Virus ist und der eigentlich auf Wärme anspricht und vermutlich auch durch den heißen Sommer gefördert wurde." Sophia Engel, LBV

Melden geht online oder analog

Für die Mitmachaktion braucht man übrigens keinen eigenen Garten, sondern nur eine Stunde Zeit in der freien Natur. Die Ergebnisse der "Stunde der Wintervögel" können dann online oder per Post an die Naturschützer geschickt werden. LBV und Nabu hoffen auf eine rege Beteiligung.