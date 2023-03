Mitmachaktion "Hummelhotline" startet: Hummelarten bestimmen

Sie sind schon unterwegs, obwohl es durchaus noch kühl ist: Hummeln bestäuben derzeit Frühblüher. Um herauszufinden, welche Hummelarten sich in den Gärten und auf Wiesen zeigen, rufen der BUND Naturschutz (BN) und das Institut für Biodiversitätsinformationen (IfBI) bereits zum fünften Ma l zu einer Mitmachaktion auf. Dabei können Interessierte Hummeln fotografieren und die Bilder per WhatsApp mit dem Funddatum und der Postleitzahl an die sogenannte Hummelhotline (Nummer: 0151-18460163) senden.

Vom 20. März bis Ostermontag bestimmen die Experten des IfBI dann, um welche Hummelart es sich handelt. Die Einsender bekommen zeitnah eine entsprechende Antwort.

Zwei Drittel der Hummelarten in Deutschland stark gefährdet

Zudem werden die Daten gesammelt und kartographiert. Sie können Aufschluss über die Verbreitung und Bedrohungslage der jeweiligen Hummelarten geben, denn von den rund 40 Hummelarten in Deutschland stehen zwei Drittel auf der Liste der gefährdeten Tierarten.

Im vergangenen Jahr haben sich rund 1.200 Interessierte an die Hotline gewendet und mehr als 3.200 Fotos geschickt. Die mit Abstand am häufigsten gesichtete Art war dabei die Erdhummel, gefolgt von der Wiesenhummel und der Steinhummel.

"Ziel des Projektes ist es, mehr über die verschiedenen Hummelarten in Bayern zu erfahren und die Menschen für die Natur vor der Haustür zu begeistern.“ Martina Gehret, Artenschutzreferentin des BN

Mehr Informationen zu der Mitmachaktion finden Interessierte auf der entsprechenden Webseite des Bund Naturschutz.

Hummeln sind Wildbienen – viele Arten sind bedroht

Hummeln zählen zu den Wildbienen von denen es laut der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 580 verschiedene Arten in Deutschland gibt. In Bayern wurden 520 Arten davon registriert. Von denen gelten derzeit nur 193 Arten, also etwa 35 Prozent, als nicht gefährdet oder bedroht. Der Lebensraum der Hummel schrumpft durch den Flächenverbrauch, durch Schottergärten und intensive Landwirtschaft. Den Wildbienen machen Gifteinsatz und Überdüngung zu schaffen, tödlich sind Ackergifte wie etwa Glyphosat und Neonikotinoide.

Hummel-Facts