Mitmachaktion des BUND – "Hummelhotline" startet

Wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mitteilt, hat der Verein gemeinsam mit dem Institut für Biodiversitätsinformationen e.V. (IfBI) ab sofort wieder die sogenannte "Hummelhotline" geschaltet. Interessierte können Hummeln fotografieren und die Bilder mit der Angabe des Fundortes und – datums per WhatsApp an die "Hummelhotline" senden.

WhatsApp mit Fotos zur Hummel-Bestimmung

Ein Expertenteam bestimmt dann, um welche Hummelart es sich genau handelt und sendet eine Antwort mit einem kleinen Infotext zurück. Damit die Beantwortung schnell geht, sollten maximal drei Bilder pro Anfrage gesendet werden. Im vergangenen Jahr haben sich rund 1.800 Menschen an der Aktion beteiligt und rund 5.500 Bilder eingesandt.

Mehr Wissen über heimische Wildbienenart sammeln

Ziel des BUND ist es, mehr über die Häufigkeit und Verbreitung von Wildbienen in Bayern herauszufinden. Insgesamt gibt es in Deutschland 41 verschiedene Hummelarten, aber nur sieben kommen häufig in Gärten vor. Auf Platz eins der am häufigsten gemeldeten Hummelarten landete im vergangenen Jahr mit großem Abstand die Erdhummel, danach folgten Ackerhummel und Steinhummel.

Hummel, Biene oder was?

Neben den Hummelbildern wurden den Experten auch Fotos von anderen Wildbienenarten oder flauschigen Fliegen zugeschickt, wie etwa von Mauerbienen oder Wollschwebern. "Verwechslungen sind nicht schlimm, dafür gibt es dieses Projekt. Nur wer sich mit den verschiedenen Arten beschäftigt, verbessert sein Wissen", erklärt Klaus Mandery, Vorsitzender des IfBI und Hummelexperte. Die Hummelhotline ist bis Ostermontag unter der Nummer: 0151/18460163 zu erreichen.