Mitmach-Projekt des Bund Naturschutz: Eichhörnchen melden

Eichhörnchen halten sich gerne in Parks mit großen Bäumen auf, ihre Fellfarbe ist womöglich an die Umgebung angepasst – das sind die ersten Erkenntnisse aus dem vor etwa zwei Jahren begonnenen Mitmach-Projekt "Eichhörnchen in Bayern" des Bund Naturschutz (BN). Mehr als 27.600 Eichhörnchen haben Bürgerinnen und Bürger dafür bis zum vergangenen Herbst per App oder Internet gemeldet.

Eichhörnchen lieben alte, große Bäume

"Das ist ein großartiges Ergebnis und zeigt, dass sich viele Menschen für Eichhörnchen begeistern", erklärte der BN-Vorsitzende Richard Mergner in Nürnberg. Die meisten Tiere wurden in Städten und Siedlungen gemeldet. Der Grund dafür sei, dass die Nager "unsere städtischen und kommunalen Grünanlagen mit altem Baumbestand" lieben, so Mergner weiter. Dort ließen sie sich besonders gut beobachten. "Dieses Ergebnis zeigt auch, wie wichtig naturnahe Räume in der Stadt und in den Kommunen sind. Sie bieten unzähligen Tieren Lebensraum und Nahrung", so der Naturschützer.

Viele Fellfarben – heimische Eichhörnchen mit weißem Bauch

Die Beobachtungen zeigten außerdem, dass die Fellfarbe von Eichhörnchen nicht nur genetisch vorgegeben sei. So könnten unsere Eichhörnchen in ganz unterschiedlichen Fellfarben vorkommen. "Neben dem klassischen roten Fell sind ebenso verschiedenste Braun- und Grautöne möglich, auch ganz schwarze Tiere werden immer wieder gesichtet", so die Projektleiterin Martina Gehret vom Bund Naturschutz. Unsere heimischen Eichhörnchen könne man aber daran erkennen, dass ihr Bauch immer weiß sei. Die Daten bestätigten die in der Wissenschaft vorherrschende Meinung, dass im Laubwald eher rötliche und in Nadelwäldern sowie höheren Lagen eher braun-schwarze Tiere lebten. Das Fell diene den Tieren zur Tarnung und passe sich der Umgebung an.

Paarungszeit – ideal zum Eichhörnchen-Beobachten

Um noch bessere Aussagen über die geografische Verteilung und die Fellfarbe der flinken Nager machen zu können, sind nach BN-Angaben aber noch mehr Daten nötig. Deshalb ruft der BN dazu auf, weiterhin Eichhörnchen zu melden. Und gerade derzeit könnte man die Tiere besonders gut beobachten. Zum einen, weil die Baumkronen noch kahl sind und die Bäume noch nicht ausgeschlagen haben. Zum anderen, weil die Eichhörnchen Paarungszeit haben. "Die Tiere verfolgen sich die Bäume rauf und runter und springen von Krone zu Krone, doch das Weibchen bestimmt immer das Geschehen", so Martina Gehret.

Melden können Naturfreunde ihre Beobachtungen über die Webseite des Bund Naturschutz oder über Smartphone-App "Eichhörnchen in Bayern", die kostenfrei zum Download angeboten wird.