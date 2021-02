Mitglieder-Rückgang: Wie die Corona-Krise Sportvereine belastet

Die Sportvereine leben von ihren Mitgliedern. Nicht nur wegen des Monatsbeitrages. Sie füllen auch die Hallen, die Kurse, das Training mit Leben. Die Mitglieder bilden in den Vereinen eine Gemeinschaft. Ohne Mitglieder können die Vereine nicht (über-)leben. Die Coronakrise hat die Sportvereine in Bayern nun in eine bedrohliche Lage gebracht: Die Mitgliederzahl ist gesunken, dementsprechend sind die Einnahmen zurückgegangen.

Das Problem: Keine Sportangebote der Vereine – kein Reiz einzutreten

Auch der TSV München Ost erlebt einen Mitgliederschwund. Der Traditionsverein mit Sitz in der Sieboldstraße hatte in den vergangenen zehn Jahren immer rund 4.000 Mitglieder. Jetzt ist die Zahl erstmals auf 3.000 gesunken. Die Mitglieder kündigten nicht vermehrt, sondern es kämen einfach keine Neuzugänge wie sonst dazu, klagt Vereinschef Ulli Hesse. Das Hauptproblem: die Vereine können wegen Corona und der Auflagen keine uneingeschränkten Sportangebote liefern. "Warum soll ich mein Kind oder mich selbst in einem Sportverein anmelden, wenn es gar kein Sportangebot gibt? Das ist doch ganz logisch. Ich kaufe mir ja auch nicht ein Paar Schuhe, die ich gar nicht brauchen kann", sagt Hesse verzweifelt.

Sportvereine verlieren vor allem Kinder und Jugendliche

Auch wenn der Freistaat den Sportvereinen zuletzt mit einer verdoppelten Vereinspauschale finanziell unter die Arme gegriffen hat, macht sich der Mitgliederverlust beim TSV München Ost auf dem Konto bemerkbar. Mehr als 250.000 Euro fehlt dem Verein allein für 2020. Jeder Verein finanziere sich zum größten Teil durch Mitgliedsbeiträge, so der langjährige Vereinsvorsitzende Hesse. Dazu fehlten seit der Corona-Krise auch die Einnahmen durch Verpachtungen der Hallen an Schulen. Die größte Sorge des 75-Jährigen gilt aber dem Rückgang im Kinder- und Jugendbereich. "Wir hatten bis 2019 mit die größte Kindersportschule der Münchner Sportvereine. 900 Kinder waren drin. Das hat sich inzwischen mehr als halbiert. Wir sind noch bei 450 Kindern", stellt der ehemalige Basketballer fest. "Die jungen Sportler wiederzugewinnen, wird das Hauptproblem sein.

Bayerischer Landessportverband spricht von dramatischer Lage

Auch der bayerische Landessportverband (BLSV) macht sich Sorgen um den verloren gegangenen Nachwuchs. Das sei für die Sportvereine eine enorme Herausforderung, die junge Generation wieder zurückzugewinnen, sagt der Präsident des bayerischen Landessportverbandes Jörg Ammon. Schon jetzt versuchten viele Vereine in Bayern, mit kreativen Online-Sportangeboten Mitglieder zu halten. Ob kleine oder große Vereine: Die Lage sei für alle bayerischen Sportvereine dramatisch, so Jörg Ammon. "Es kommt aber darauf an, wie die Vereine aufgestellt sind in den einzelnen Sportarten und auch in der digitalen Welt, um ihre Mitglieder zu erreichen. Da werden wir zusammenhalten und helfen, damit wir alle gut durchkommen."

Vor allem Mannschafts- und Kontaktsportarten sind betroffen

Interessant: Der Mitgliederschwund ist je nach Sportart unterschiedlich. Je mehr die Sportarten draußen stattfinden können, desto geringer sind die Rückgänge. Je stärker sie an eine Sportstätte, vor allem Indoor, gebunden sind oder auch Kontaktsportarten sind, desto stärker sind die Rückgänge, stellt der BLSV nach einer Auswertung der Daten aller 12.000 Sportvereine fest. So leiden vor allem Mannschaftssportarten wie Fußball, Basketball oder Handball, aber auch Indoorsport wie Turnen, Schwimmen und Karate. Insgesamt hat die Coronakrise den im Dachverband organisierten Sportvereinen hochgerechnet einen Schaden von rund 200 Millionen Euro verursacht, rechnet BLSV-Präsident Ammon vor.

Studie der Deutschen Sporthochschule: Jeder 2. Verein in Existenznot

Eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln zeigt, dass der zweite Lockdown den Vereinen mehr zu schaffen gemacht hat als der erste im Frühjahr 2020. Mittlerweile erwartet jeder zweite Sportverein (52%) in Deutschland in den kommenden zwölf Monaten eine existenzbedrohliche Lage. Als Ursache dafür nennen zwei von fünf aller befragten Vereine (41%) den Mitgliederrückgang aufgrund der Covid-19-Pandemie. Als weitere Ursache wird von 35% aller Vereine der pandemiebedingte Rückgang an Ehrenamtlichen genannt. Studienleiter Professor Christoph Breuer sagt zu den Ergebnissen: "Je länger Sportvereine ihrem Zweck nicht nachkommen dürfen, desto schwächer wirken sie als stabilisierendes Element der Gesellschaft. Es geht sozialer Kitt verloren. Damit treffen die Folgen nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern die gesamte Gesellschaft."

BLSV startet Kampagne für Sportvereine

Sportvereine haben nicht nur die Aufgabe des Wettkampf- und Breitensports. Sie bieten auch Präventions- und Rehamaßnahmen an, Kooperationen mit Schulen und Kitas, Ferienbetreuungen, Jugendförderung. Um den Vereinen zu helfen, startet der Bayerische Landessportverband jetzt eine Kampagne für mehr Solidarität. Der Verein sei ja eine soziale Einrichtung vor Ort, das Herzstück mittlerweile in der Gesellschaft, sagt BLSV-Chef Jörg Ammon. Wenn es erneut Lockerungen gibt, sollen die Bayern ermutigt werden, wieder beizutreten. "Denn gerade die Coronapandemie mit viel Homeoffice und Homeschooling hat ja doch das ein oder andere Kilogramm auch bei einem selber hinterlassen“, so Ammon.

Trotz Kampagne und digitalen Angeboten: Bis sich die Sportvereine tatsächlich erholen vom Mitgliederschwund, wird es wohl noch dauern, glaubt Vereinschef Ulli Hesse vom TSV München Ost. "Es hängt davon ab, dass wir möglichst uneingeschränkt unsere Angebote machen können." Aber das geht eben nur, wenn Corona keine Gefahr mehr ist. Bis dahin ist die Zukunft der bayerischen Sportvereine ungewiss.