Mitfiebern in Blaichach: Silber bei Paralympics für Marco Maier

Plötzlich wird es sehr, sehr laut im Wohnzimmer der Maiers in Blaichach im Landkreis Oberallgäu. Auf dem Fernsehbildschirm sieht man, wie Marco Maier beim Langlaufsprint ins Ziel einläuft – und seine Eltern kämpfen förmlich mit, können es kaum fassen, brechen in Jubel aus.

"Unfassbar, unfassbar", strömt es aus Christine Maier heraus, die Freudentränen fließen. Ihr Mann Florian ist ebenfalls aufgewühlt, braucht ein paar Momente: "Der Hammer, der Hammer. Ein geiles Rennen bis zum Schluss."

Marco Maier: Vom Geheimtipp zum Medaillengarant

Ihr Sohn Marco Maier aus Blaichach bei Oberstdorf hat sich innerhalb kürzester Zeit vom Geheimtipp zum Medaillengarant gemausert. Beim Para-Weltcup in Östersund sicherte sich der Allgäuer vor ein paar Wochen seinen ersten Weltcupsieg – und nun holt sich Maier bei den Paralympics die Silbermedaille im Langlaufsprint. Das zweite olympische Edelmetall für den 22-Jährigen – am Samstag konnte er sich bereits über die Silbermedaille im Biathlon-Sprint freuen.

Silber im Langlaufsprint: Ein unglaubliches Gefühl

"Ich habe ein unglaubliches Gefühl", sagte Maier, der seinen knappen Vorsprung vor dem Ukrainer Grigori Wowtschinski auf der Zielgerade behauptete: "Es hätte noch alles passieren können."

Das unglaubliche Gefühl, das hatten auch seine Eltern Christine und Florian. Für ihren Sohn sind die Wettkämpfe noch nicht vorbei, am Sonntag startet er in der Staffel. Marcos Bruder Nico meint: "Ich freue mich krass für meinen Bruder, dass er das in so einem Alter schon so weit geschafft hat und dass er an sein Ziel geglaubt hat."

Nächste Paralympics in Italien

Und für seine Eltern ist jetzt schon eines klar: In vier Jahren, bei den nächsten Spielen, da werden sie natürlich wieder mitfiebern. Aber nicht mehr am Bildschirm: "Da ist es in Italien. Da sind wir dabei, von Anfang bis Ende", sagt Mutter Christine.