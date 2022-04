Mitfahrerin aus Motorradgruppe stirbt bei Unfall

Bei einem schweren Motorradunfall nahe Vilshofen an der Donau ist am Freitagnachmittag eine 39 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, saß sie hinten auf dem Motorrad eines 41-Jährigen, als dieser in einer abschüssigen sowie regennassen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Mitfahrerin gegen Pfosten geprallt

Der Fahrer stürzte und prallte mit dem Motorrad gegen eine Leitplanke. Während der Fahrer unter der Leitplanke durchrutschte, stieß seine Mitfahrerin gegen einen Leitplankenpfosten und wurde lebensgefährlich verletzt. Sie starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt.

Staatstraße stundenlang gesperrt

Ein Kriseninterventionsteam betreute anschließend die Mitglieder der Motorradgruppe. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte das Motorrad. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Unfallhergang klären. Die Staatsstraße zwischen Vilshofen und Aldersbach war wegen der Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt.