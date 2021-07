"Mitfahrbankerl" in Siegsdorf gehen an den Start

In der Flächengemeinde Siegsdorf wurden an den Hauptverkehrsstraßen etliche knallgelbe Gartenbänke aufgestellt. Auf dem Schild darüber steht "Mitfahrbankerl". An der Rücklehne der Bank sind Schilder montiert, auf denen das Fahrziel steht: "Inzell" oder "Bergen" etwa. Nach Bergen gibt es keine direkte Busverbindung. Wer dorthin möchte, holt sich dieses Schild, setzt sich auf die Bank und wartet, bis ein Autofahrer vorbeikommt, der einen nach Bergen mitnimmt.

"Nett lächeln, dann bleibt bestimmt jemand stehen"

Mitinitiatorin und Gemeinderätin Christina Haas ist optimistisch, dass sich das Siegdorfer Mitfahrbankerl schnell herumspricht. "Ganz nett schauen, das wär ganz wichtig, dass man ein nettes Lächeln im Gesicht hat, da bleibt dann bestimmt einer stehen", sagt sie lachend. Tourismuschef Fritz Schmuck erhofft sich durch das Projekt mehr Mobilität für die Bürger und auch Touristen. "Wir haben keine guten öffentlichen Verkehrsverbindungen. Die Leute sind froh, wenn sie paar Kilometer mitgenommen werden können und einkaufen können", so Schmuck,

Die Initiatoren wünschen sich, dass die "Mitfahr-Bankerl" von weniger mobilen Menschen – egal ob jung oder älter - genutzt werden und sich auch Autofahrer finden, die bereit sind, die Tramper mitzunehmen.

In Murnau hilft keine Mitfahrbank, sondern ein intelligenter Minibus

Mitfahrbankerl, Ruftaxis - alles Versuche, den oft schlecht ausgestatteten ÖPNV auf dem Land etwas zu verbessern. In Murnau hat man sich kürzlich, im Rahmen eines Pilotprojekts, für den Ortsbus "Omobi" entschieden. Der bedarfsgesteuerte Minibus erfreut sich so großer Nachfrage das jetzt der Radius auf die Gemeinden Riegsee und Seehausen erweitert wird.

Ein Ruftaxi in Murnau - erweitert auf Seehausen und Riegsee

Für die einen ist es ein Leuchtturmprojekt, für andere ein Fass ohne Boden. Denn die Gemeinden müssen Geld zuschießen, damit der intelligente Minibus weiter seine Runden drehen kann. Vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen kommt kein Defizit-Zuschuss. Der Kreisausschuss hatte erst kürzlich abgewunken, andere Ecken, zu denen der Ortsbus nicht fährt, sollten sich nicht an den Kosten beteiligen müssen, so die Argumentation. So bleiben Murnau und jetzt eben auch Seehausen und Riegsee auf den Mehrkosten sitzen.

2 Euro Fahrpreis - attraktiv für Nutzer, aber nicht Kostendeckend

Der Fahrpreis von 2 Euro pro Person deckt den Aufwand nicht. Er soll aber auch nicht erhöht werden, um die Attraktivität beizubehalten. Der Minivan kann per App oder telefonisch bestellt werden, die Routenführung ist intelligent und kombiniert Fahrten. Rund 200 Haltepunkte gibt es in Murnau, 20 weitere in Riegsee und 40 in Seehausen.

Clemens Deyerling von Omobi hofft, dass sich noch mehr Gemeinden im blauen Land anschließen - letztlich würde ein größeres Betriebsgebiet die ganze Idee noch sinniger und flexibler machen. Was im Landkreis Garmisch-Partenkirchen noch Zukunftsmusik ist - gibt es im oberpfälzischen Tirschenreuth: Was in Murnau Ombi heißt - ist in Tirschenreuth der Baxi. Und Baxi fährt dort sogar rund 700 Haltestellen an und ergänzt den öffentlichen Nahverkehr. Vor kurzen hat sich auch der Nachbarlandkreis Wunsiedel angeschlossen, damit wird der Anrufbus noch attraktiver.