Mit einem Klick aufs Amt: Bayerns Behörden sollen digital werden

Sei es für einen Bewohnerparkausweis, Wohngeld oder die Anmeldung eines Gewerbes: Kein Bürger geht gerne aufs Amt, zieht eine Nummer und wartet geduldig, bis er an der Reihe ist. Von zu Hause aus Anträge stellen, das wünschen sich viele. Die ersten Schritte in die digitale Zukunft der Rathäuser sind bereits gemacht.

Onlinezugangsgesetz greift 2022

Ausgangspunkt ist das Bundesgesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen, kurz: Onlinezugangsgesetz oder OZG. Bund, Länder und Gemeinden werden dadurch bis Ende 2022 verpflichtet, wichtige Anträge auch über ein Verwaltungsportal abrufbar zu machen. Vor allem kleinere Kommunen sind aber damit überfordert. Zum einen fehlt das geeignete IT-Personal, zum anderen oft das Geld.

Gerade richtig komme jetzt das beschlossene Konjunkturpaket des Bundes, meint die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach. Sie verspricht sich von der Entlastung der Kommunen durch den Bund eine "echte Kraftspritze" für die Digitalisierung. Die ist auch dringend nötig, denn das OZG sieht vor, dass bis 2022 die 54 wichtigsten Anträge vom Bund, Land und den Kommunen online abrufbar sein müssen. Das bayerische Digitalministerium hat sich zum Ziel gesetzt, diese Vorgaben bereits Ende dieses Jahres zu erfüllen.

"Die Verwaltung muss für unsere Bürger höchsten Service garantieren - einfach, schnell, online. Und das rund um die Uhr." Judith Gerlach, bayerische Digitalministerin

Digitalisierung am Beispiel der Stadt Nürnberg

Bereits jetzt bietet die Stadtverwaltung Nürnberg rund 350 Online-Formulare und 280 elektronisch verfügbare Online-Dienste. Am häufigsten wird davon der Antrag für den Bewohnerparkausweis von den Bürgern heruntergeladen, bearbeitet und an das Einwohneramt digital verschickt.

"Bei uns der große Renner ist der Bewohnerparkausweis. Da haben wir am Tag bis zu 150 Anträge, die online eingehen." Stefan Gruber, Einwohnermeldeamt Nürnberg

Die Anträge werden zwar auch digital weiterverarbeitet, am Ende jedoch muss der genehmigte Bewohnerparkausweis auch weiterhin vom Amt ausgedruckt, eingetütet und an den Antragsteller geschickt werden. Das soll sich jedoch in absehbarer Zeit ändern. Dann bekommt der Bürger den Bewohnerausweis online zugeschickt und muss ihn sich selbst ausdrucken. Für das Amt heißt das: schnellere Bearbeitungszeit und Kostenersparnis.

Mit Kundenkonto Anträge bequem stellen

Die Ausländerbehörde Nürnberg ist bundesweit das erste Amt, das bereits alle Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes umgesetzt hat. Dafür hat die Stadt die Service-Plattform "Mein Nürnberg" geschaffen. Hier kann sich der Bürger ein Kundenkonto, ähnlich wie bei einer Bank, anlegen. Dort sind alle seine wichtigen Daten gespeichert. Sie müssen nicht bei jedem Antrag neu eingetragen werden. Per zugeschickter TAN erhält er Zugang zum Konto. Müssen Unterlagen mit einem Antrag eingereicht werden, so kann er sich über einen zugeschickten QR-Code einen Zugang ins Rathaus verschaffen, die Unterlagen mit dem Smartphone abfotografieren, hochladen und verschicken. Auch im Amt geht es digital weiter, ohne Ausdruck, und der entsprechende Bescheid landet dann im Postfach des Kundenkontos.

Nürnberg arbeitet dabei mit München und Augsburg zusammen. Die Kooperation soll die Digitalisierung noch schneller in den drei Städten voranbringen.

"Unser Motto ist nicht ‚Wir wollen keinen Bürgerkontakt mehr, sondern wir wollen unter dem Motto 'digital first but not only‘ unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten, so dass sie Zeit haben für wirklich komplexe und wichtige Fragestellungen, um den Bürger beraten zu können." André Knabel, Amt für Digitalisierung der Stadt Nürnberg

Auffindbarkeit muss verbessert werden

Einen großen Schwachpunkt gibt es aber noch: Die Auffindbarkeit der Formulare. Meist sind sie erst durch viele Klicks auf den Seiten der jeweiligen Stadt oder Gemeinde zu finden. Hier sieht auch die Stadt Nürnberg einen Nachholbedarf. Das Angebot müsse bekannter gemacht werden durch Öffentlichkeitsarbeit, so André Knabel vom Amt für Digitalisierung. Und: "Der Bürger muss mit einem oder zwei Klicks sein entsprechendes Formular finden können."

Bald viel mehr Anträge überall online verfügbar

Zu den wichtigsten kommunalen und staatlichen Verwaltungsleistungen, die bald online zum Ausfüllen angeboten werden sollen, zählen beispielsweise Anträge auf Familiengeld, Elterngeld, Melde- und Beitragsnachweise zur Sozialversicherung, Baugenehmigungen, Wohngeld, aber auch das Landespflegegeld oder der digitale Antrag auf einen Wahlschein oder Briefwahlunterlagen. Noch sind die Verwaltungen unterschiedlich weit beim Ausbau dieser digitalen Angebote. Einige Kommunen bieten bereits 100 Online-Dienste an, andere nur sehr wenige, heißt es aus dem bayerischen Digitalministerium.

Bayerische Gemeinden erhalten Zuschüsse

Vor neun Monaten hat der Freistaat zudem die neue Förderrichtlinie "Digitales Rathaus" in Kraft gesetzt und finanziell mit einem Programm in Höhe von rund 42,7 Millionen Euro ausgestattet. Damit sollen Online-Dienste in Rathäusern aufgebaut werden. So können Gemeinden, Landkreise und Bezirke im Freistaat für die erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten bis zu 20.000 Euro Förderung erhalten. Bis jetzt wurden Bescheide in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro ausgezahlt.

"Die Hürden für eine einfache, schnelle Bearbeitung müssen herabgesetzt werden, um digitale Verwaltung möglich zu machen." Judith Gerlach, bayerische Digitalministerin

Dass das geht, zeigte sich während der Corona-Krise. Nach Angaben des Ministeriums stieg in dieser Zeit im Freistaat alleine das sogenannte i-Kfz, die internetbasierte Fahrzeugzulassung, um 1.700 Prozent. Das Ziel muss laut der bayerischen Digitalministerin Gerlach sein, einen kompletten einfachen Workflow zu bieten und zwar von der Antragstellung bis zur Bewilligung. In der Digitalisierung der Behörde sei "unglaublich viel Musik drin", so Judith Gerlach. In sogenannten Digitallaboren werden derzeit Anträge gemeinsam mit Bürgern oder beispielsweise Unternehmen erarbeitet, um sie kundenfreundlich zu gestalten.