Mitbewohner in Kitzingen getötet: Mann muss in Psychiatrie

Nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags hat das Würzburger Landgericht am Mittwoch einen Mann aus Afghanistan verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann einen Mitbewohner mit einem Pflasterstein erschlagen hat, der in der Gemeinschaftsunterkunft in Kitzingen im Bett lag. Das Opfer erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen. Zum Tatzeitpunkt war der 38-jährige Mann laut einem Gutachten schuldunfähig. Das Gericht hat seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Mann war wegen Mordes angeklagt

Angeklagt war der Mann wegen Mordes an einem Mitbewohner im Dezember 2021. Verurteilt hat das Gericht den 38-Jährigen aber nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. "Der Angeklagte hat die Wehrlosigkeit des schlafenden Opfers aufgrund seiner Erkrankung nicht erkannt", so die Begründung des Gerichts. Damit fehle das Mordmerkmal der Heimtücke.

Unterbringung in Psychiatrie zeitlich unbegrenzt

Das ändere allerdings nichts an der Entscheidung, dass der Asylbewerber in ein psychiatrisches Krankenhaus kommt. Die Unterbringung ist laut einem Gerichtssprecher zeitlich unbegrenzt. Der 38-Jährige bleibe so lange in dem Krankenhaus, "bis Experten zu dem Ergebnis kommen, dass er nicht mehr gefährlich ist", so der Gerichtssprecher. Eine Gutachterin hat dem Mann eine Schizophrenie bestätigt. Der Mann gilt deshalb zum Tatzeitpunkt als schuldunfähig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mann war nach Tat geflohen

Nach der Tat im Dezember 2021 war der Mann nach Schleswig-Holstein geflohen. Dort stellte er sich der Bundespolizei in Kiel und teilte mit, einen Mitbewohner getötet zu haben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 27-jährigen Mann, der ebenfalls aus Afghanistan stammt.