Goldsteig-Mitarbeiter wegen rassistischen Übergriffs gekündigt

Ein Mitarbeiter der Firma Goldsteig soll in einer Werkshalle einen afrikanischen Arbeitskollegen rassistisch beleidigt haben. Mit einer Plastiktüte über dem Kopf und einem Klebeband um den Hals soll der langjährige Mitarbeiter seinen Kollegen vorgeführt haben.

Rassistische Beleidigung

Wegen des rassistischen Übergriffs wurde der Mann von Goldsteig zunächst fristlos gekündigt, wie die Chamer Firma auf BR-Anfrage bestätigte. Nach Angaben der Firmenleitung von Goldsteig habe der Mann seinen Kollegen in der Werkshalle wörtlich als "Neger" bezeichnet. Der Gekündigte hatte sich am Arbeitsgericht Cham gegen die fristlose Entlassung gewehrt und den Vorfall als harmlosen Spaß bezeichnet.

Keine Option auf Rückkehr ins Unternehmen

Wegen eines Vergleichs noch vor der Beweisaufnahme, musste das Arbeitsgericht bei seiner Sitzung in Cham nicht mehr klären, inwieweit die Vorwürfe zutreffen: Der Mann wurde ordentlich gekündigt und bekam eine Abfindung. Auch wenn es sich um einen langjährigen Mitarbeiter handelte, gebe es für den Mann nach dem rassistischen Übergriff keine Option auf eine Rückkehr in das Unternehmen, so die Firmenleitung von Goldsteig.