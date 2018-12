Mit Zug zum Flug für Ostbayern: Neufahrner Kurve wird eröffnet

Mit der Bahn direkt zum Flughafen in München - das ist jetzt auch für die Menschen aus Ostbayern möglich. Die sogenannte Neufahrner Kurve, also die direkte Flughafen-Anbindung der Bahn, ist nach vierjähriger Bauzeit fertig.

Jungfernfahrt mit Verkehrsminister Scheuer

Am Vormittag wird das Großprojekt offiziell mit einer Sonderfahrt eingeweiht. Mit dabei sind Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) und Bahn-Vorstand Ronald Pofalla.

In eineinhalb Stunden zum Flughafen

Der Flughafenexpress startet in Regensburg, führt über Landshut und endet am Flughafen. In Betrieb geht er dann zum Fahrplanwechsel an diesem Sonntag, den 9. Dezember. Dann fährt der Express jede Stunde in nur 75 Minuten von Regensburg aus zum Münchner Flughafen und zurück.