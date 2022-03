Mit Wischmob verprügelt: Streit in Ansbach eskaliert

In einem Mehrfamilienhaus in Ansbach ist gestern (05.03.22) ein Streit um die korrekte Umsetzung der Hausordnung eskaliert. Nach Angaben der Polizei in Ansbach kam es zwischen einem 53 Jahre alten Mann und einem 54-Jährigen zum Streit. Der 53 Jahre alte Angehörige einer Bewohnerin soll demnach die Hausordnung zu früh durchgeführt haben. Darauf hatte ihn der andere Mann hingewiesen.

Schläge mit Wischmob und Fäusten

Der 53-Jährige geriet laut Polizei dadurch so in Rage, dass er mit seinem Wischmob auf seinen Kontrahenten einprügelte. Es folgten noch mehrere Faustschläge ins Gesicht. Der 54-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Der 53 Jahre alte Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Den anderen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung, weil beim Gerangel auch ein Putzeimer zu Bruch ging.