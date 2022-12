Mit welcher Stimmung feiern Franken den Jahreswechsel 2022?

Das Jahr 2022 – geprägt von Corona-Beschränkungen in den ersten Monaten und Nachrichten über den Krieg in der Ukraine. Die Flucht tausender Menschen aus den Kriegsgebieten hat bei vielen Franken eine Hilfs- und Spendenbereitschaft ausgelöst. Prognosen zu möglichen Energieengpässen und steigende Preise in allen Lebensbereichen verstärkten Zukunftsängste. All das trübe die Stimmung zum Jahresende, meinen viele Passanten bei einer Umfrage in der Nürnberger Innenstadt, aber feiern möchten sie trotzdem. Gerade die positiven Erlebnisse im persönlichen Umfeld seien wichtig für das Wohlbefinden, meint auch Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel und da gehört Feiern einfach dazu.

"Wir haben heutzutage eh immer weniger Gründe, ausgiebig zu feiern und deshalb sollte man Feste wie Silvester dafür nutzen", sagt der Nürnberger Andreas Reis. "Lieber an anderen Ecken und Enden sparen, um dann die Feiertage wie gewohnt zu verbringen", findet die Passantin Kerstin Wilde.

Konsumstimmung: Es wird weiter eingekauft, aber bedacht

Laut Handelsverband Bayern lässt die Kauflust auch nach Weihnachten nicht nach. Die privaten Konsumausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Das spiegeln auch die vollen Läden in der Nürnberger Innenstadt wider. Da für dasselbe Geld durch die Inflation weniger in den Taschen landet, geben einige Befragten auch zu, so manche Kaufentscheidung mittlerweile zu hinterfragen. "Wir haben heuer auf die Geschenke verzichtet an Weihnachten, aber dafür gab es ein paar Spenden mehr", sagt Stefan Hain. Wegen der hohen Strompreise verzichte die Rentnerin Edith Jungel diesen Winter auf die Außenbeleuchtung und verwende drinnen nur LED-Lampen. Manche überdenken diesmal auch das Silvestermenü und greifen bei der Fleischauswahl für das Fondue nicht mehr zum teuersten Steak.

Thema Böller und Raketen spaltet Nürnberger

Beim Thema Feuerwerk gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. "Ich denke, in der jetzigen Situation sollte sich jeder gut überlegen, ob er das Geld in die Luft ballert oder auf seine Strom- und Gaspreise schaut", so die Spaziergängerin Christine Kuhndorfer. Während die einen behaupten, sich nach zwei Jahren Böllerverbot davon entwöhnt zu haben und die dadurch entstehenden Umweltschäden kritisieren, freuen sich andere auf ein traditionelles Silvester mit Raketen. Einige wünschen sich statt des Verkaufs an Privatpersonen lieber ein zentral organisiertes Feuerwerk von der Stadt. "Das würde für weniger Müll auf den Straßen und für mehr Sicherheit sorgen", erklärt eine junge Frau.