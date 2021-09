Mit "Wally & Rob" sicher zur Schule - Polizei dreht Filmserie

Der strenge Schutzmann mit erhobenem Zeigefinger steht schon längst im Museum. Heute muss Verkehrserziehung die Kinder direkt ansprechen. "Wally" und "Rob" könnten zwei Figuren sein, die das schaffen. "Wally" ist ein neugieriges und vorwitziges Wallaby, so heißt eine kleine Känguru-Art aus Australien, das zu Besuch in Oberfranken ist. Und "Rob" ist der Verkehrspolizist. Beide sind in der Filmreihe "Wally & Rob" zu sehen. Den ersten Teil der Serie stellte die Polizei am Donnerstag in Bindlach bei Bayreuth vor.

"Wally" und "Rob" erleben den Straßenverkehr: Sie müssen über Zebrastreifen, Ampeln überqueren, Radfahren üben oder lernen, wie man in der dunklen Jahreszeit gut gesehen wird.

Polizistin ist Puppenspielerin und schlüpft in die Rolle von "Wally"

Wobei "Wally" kein echtes Wallaby ist, sondern eine Handpuppe, die von Stefanie Becker geführt wird. Becker ist Polizistin und Puppenspielerin. Sie spielte an der Polizeipuppenbühne in München und hat die Idee für "Wally & Rob im Straßenverkehr top!" mitentwickelt. Robert Nikol von der Verkehrspolizei Bamberg wurde zu "Wallys" Partner "Rob".

Die Kinder der Grundschule Bindlach finden "Wally & Rob" toll

In ihrem ersten Film überqueren die beiden einen Zebrastreifen. Das ist für Kinder nicht unbedingt so selbstverständlich, wie es sich für Erwachsene anhört. Was ist ein Zebrastreifen, wie muss ich mich verhalten, wer hat Vorfahrt, wann darf ich gehen? Fragen und Verhaltensweisen, die Kinder über eine Identifikationsfigur wie "Wally" viel schneller lernen, als von einem Verkehrserzieher alten Schlags. Bei der Vorstellung des ersten "Wally & Rob"-Films waren die Kinder aus der 1b der Bindlacher Grundschule sofort dabei. Auch Klassenlehrerin Nadine Dippold bestätigt das aus ihrer Erfahrung. Kinder seien über positive Figuren, wie "Wally" und "Rob", schnell zu begeistern.

"Wally & Rob" aus Oberfranken für Schulen in ganz Bayern

Die Filme sollen die Kinder auch bei ihrer heutigen Mediennutzung abholen, das wünscht sich der oberfränkische Polizeipräsident Alfons Schieder. Das heißt, sie sind auf einer Plattform wie Youtube zu finden und über einen QR-Code auf jedem Smartphone jederzeit und überall abrufbar. Zu Hause, im Klassenzimmer und beim Schulwegüben mit den Eltern an jedem beliebigen Zebrastreifen. Das oberfränkische Verkehrs-Filmprojekt kann in allen bayerischen Schulen eingesetzt werden. Auch "Wally" und "Rob" sollen durch die Schulen auf Tour gehen: zwei Filmhelden zum Anfassen.