Mit VR-Brille und Controller gegen die Spinnenangst

Miriam ist neun Jahre alt, geht in die dritte Klasse einer Oberpfälzer Grundschule, malt und schwimmt gerne und hat Angst vor Spinnen. Ihr Herz schlägt schneller und sie fängt an zu zittern, sobald sie eine Spinne sieht. Das Krabbeltier lebendig nach draußen bringen? Für sie unvorstellbar. Eine Lösung gegen solche Spinnenängste bei Kindern soll nun die Universität Regensburg liefern.

Angst im Virtuellen Raum bekämpfen

Mit einer Interaktiven-Computer-Therapie will die Universität Regensburg Kinder von der Angst vor Spinnen befreien. Sie bekommen eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt, können sich mit einem Controller im Virtuellen Raum bewegen und und kommen so spielerisch in Kontakt mit Spinnen.

Im Rahmen des Lernspiels sehen Kinder eine Spinne auf einem Tisch sitzen, die sie möglichst genau betrachten sollen. Diese Spinne verändert sich dann in positiver Art und Weise, zum Beispiel verschwindet sie hinter lila Rauch oder tanzt den Flohwalzer.

Das Ziel: Die Spinne nicht aus den Augen lassen

Wir machen den Test: Wird sich die 9-jährige Miriam ihrer Angst stellen und bringt das Spiel überhaupt etwas? Bevor es losgeht, soll ein Vorgespräch mit Theresa Wechsler, Psychologin an der Universität Regensburg, klären, wie groß Miriams Angst vor Spinnen ist.

In der Virtuellen Realität ist es dann das Ziel, die Spinne nicht aus den Augen zu lassen, denn dann werden die Zauberkräfte aktiviert und die Spinne verwandelt sich. Das Fazit: Nach mehreren Runden sind die Spinnen für Miriam längst nicht mehr so eklig wie zu Beginn.

Studie soll helfen, das Spiel zu verbessern

Laut Theresa Wechsler soll die Studie der Universität Regensburg helfen, das Spiel zu verbessern. Später könnte es damit auch von Therapeuten eingesetzt werden, um die Angst vor Spinnen zu behandeln. Neu an der Studie ist laut Wechsler, dass sie sich auf der spielerischen Ebene befinden.

"Damit wollen wir die Kinder durch den Zauber motivieren, aber auch eine positive Verknüpfung schaffen, dass Spinnen auch mit positiven Gefühlen und lustigen Anblicken in Verbindung gebracht werden." Darüber verspricht sich das Forschungsteam, dass sie einen positiven Einfluss auf die Abnahme der Spinnenangst nehmen können.