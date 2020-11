Mit Vollgas ins Unglück: Autofahrerin landet in Garten

Laut Polizei wollte die 48-Jährige in einer Straße in Donauwörth mit ihrem Auto wenden, als sie den vorfahrtsberechtigten Wagen eines 24-jährigen Mannes übersah. Die 48-Jährige soll Vollgas gegeben haben, um einen Zusammenstoß noch zu vermeiden. Sie verlor dabei nach Polizeiangaben die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte zunächst in die rechte Autofront des 24-Jährigen. Nach der Kollision fuhr die Frau über einen Gehweg und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Schließlich durchbrach das Auto noch einen Gartenzaun und kam in einem Garten zum Stehen.

Schadensbilanz: 2 Autos, 1 Verkehrszeichen, 1 Zaun, 1 Hecke, div. Bäume, 1 Gartenhütte, div. Fahrräder

Verletzt wurde niemand. Das Auto der 48-jährigen Frau allerdings war komplett beschädigt, es entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Wagen musste aus dem Garten gezogen und abgeschleppt werden. Im Garten wurden neben dem Holzzaun noch eine Hecke, diverse Bäume, eine Gartenhütte und mehrere Fahrräder beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf weitere gut 6.000 Euro. Die Feuerwehr musste zudem anrücken, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu entsorgen. Gegen die Unfallverursacherin wurde eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgenommen.